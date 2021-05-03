الأوقاف تحذر الأئمة: إنهاء خدمة من يسمح بإقامة صلاة التهجد بالمساجد

كتب على عبد الرحمن

حذرت وزارة الأوقاف الأئمة والعاملين فى المساجد، من السماح أو المشاركة فى صلاة التهجد بالمساجد، مؤكدة أنها ستنهى خدمة أى إمام أو عامل تثبت مشاركته أو السماح بصلاة التهجد داخل المسجد.

وناشدت وزارة الأوقاف فى منشور لها عبر الصفحة الرسمية للوزير الدكتور محمد مختار جمعة، المصلين بصلاة التهجد فى المنازل قائلة:"صلوا التهجد فى بيوتكم".

وكانت وزارة الأوقاف أكدت على ضوابط صلاة القيام فى رمضان لهذا العام فيما يلى:

1.ارتداء الكمامة.

2. اصطحاب المصلى الشخصي

3. مراعاة مسافات التباعد الاجتماعي

4. استمرار عدم فتح دورات المياه

5. استمرار عدم فتح الأضرحة

6. استمرار عدم السماح بأى مناسبات اجتماعية بالمساجد أو ملحقاتها

7. استمرار قصر صلاة الجنازة على الأماكن المفتوحة فى غير أوقات الصلاة الراتبة

8. عدم السماح بإقامة أية موائد إفطار أو نحوه لا بالمساجد ولا بساحاتها ولا بملحقاتها

9. عدم السماح بالاعتكاف أو صلاة التهجد بالمساجد

10. السماح بصلاة القيام مع مراعاة التخفيف بما لا يتجاوز نصف ساعة دون إلقاء أى دروس أو خواطر دعوية

11. بالنسبة لمصليات السيدات بالمساجد الكبرى والجامعة فلا مانع من فتحها لصلاة العشاء والتراويح لهن بشرط ملائمة المكان وتحت إشراف كامل لواعظة أو مشرفة معتمدة من المديرية التابع لها المسجد، مع مراعاة جميع الضوابط الاحترازية , وعدم السماح باصطحاب الأطفال أو أى أطعمة أو مشروبات أيا كان نوعها على الإطلاق , وعدم قيام الواعظة بإلقاء أى دروس أو خواطر، أما الفتح فى جميع الصلوات فلا بد من توفر الواعظات المشرفات على مدار جميع الصلوات بجدول مسبق معتمد من رئيس القطاع الديني.

12. قصر العمل بالمساجد على الصلاة، وخطبة الجمعة بما لا يزيد على عشر دقائق فى الخطبة على النحو المتبع

13. استمرار فتح المساجد قبل الصلاة بعشر دقائق وغلقها بعد الصلاة بما فى ذلك صلاة التراويح

14. استمرار تعليق جميع الأنشطة الدعوية من الدروس والقوافل وحلقات التحفيظ وخلافه.