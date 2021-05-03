الأمن يسيطر على مشاجرة بين عائلتين بالغربية ويضبط 6 متهمين

الغربية _ مصطفى عادل

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، من السيطرة على مشاجرة بين عائلتين بقرية الدلجمون، التابعة لمركز كفر الزيات، بسبب ركنة تروسيكل أمام أحد المقاهي، وأسفرت عن إصابة 3 أشخاص بإصابات مختلفة، وتم ضبط 6 أشخاص من الطرفين وإقتيادهم لمركز الشرطة.

تلقى اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز شرطة كفر الزيات بورود بلاغ لشرطة النجدة بنشوب مشاجرة بالأسلحة البيضاء والشوم بقرية الدلجمون، وانتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ، وتم السيطرة على الموقف وفض المشاجرة، وتبين نشوب مشاجرة بين أفراد من عائلتين بسبب ركنة تروسيكل أمام مقهي الطرف الثاني، أسفرت المشاجرة عن إصابة 3 أشخاص بإصابات مختلفة، وتم القبض على 6 أشخاص من الطرفين وهروب 2 آخرين، تحرر محضر بالواقعة، وجاري إحالتهم على النيابة العامة للتحقيق.