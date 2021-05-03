الأمم المتحدة: غرق 11 مهاجرا فى انقلاب زورق قبالة سواحل ليبيا

كتب وكالات

غرق ما لا يقل عن 11 شخصا بانقلاب زورق مطاطى يحمل نحو 24 مهاجرا كانوا فى طريقهم لأوروبا، قبالة سواحل ليبيا، حسبما أفادت منظمة الأمم المتحدة للهجرة.

وأوضحت المنظمة الدولية للهجرة، بحسب "روسيا اليوم"، أن المأساة وقعت بالقرب من مدينة الزاوية غربى البلاد، مضيفة أن خفر السواحل الليبى أنقذ حياة اثنى عشر مهاجرا، من المتوقع نقلهم إلى أحد مراكز الاحتجاز.

وتابعت عبر "تويتر": "الخسائر المستمرة فى الأرواح تتطلب تغييرا عاجلا فيما يتعلق بالوضع فى ليبيا ووسط البحر المتوسط".

حادث الغرق الذى وقع هو الأحدث على مسار الهجرة عبر البحر المتوسط، والشهر الماضى، افترضت السلطات وفاة مائة وثلاثين مهاجرا على الأقل بعد انقلاب قاربهم قبالة سواحل ليبيا، فى واحدة من أسوأ الكوارث البحرية من حيث عدد الضحايا منذ سنوات على هذا المسار.