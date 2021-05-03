استطلاع لـ"ذا هيل": 59% من الأمريكيين يوافقون على أداء بايدن فى منصبه كرئيس

كتبت رباب فتحى

كشف استطلاع للرأى أجرته مؤسسة هارفارد CAPS-Harris Poll لصحيفة "ذا هيل" الأمريكية، أن 59% من الناخبين قالوا إنهم يوافقون على أداء الرئيس الأمريكى جو بايدن منذ توليه المنصب فى 20 يناير 2021.

وقال 33% من المستجيبين، إنهم "يوافقون بشدة" على أداء الرئيس في المنصب حتى الآن ، بينما قال 26 في المائة إنهم "يوافقون إلى حد ما".

قال 38 في المائة إنهم يرفضون أداء بايدن في المنصب ، بينما قال 29 في المائة إنهم "يرفضون بشدة" و 9 في المائة قالوا إنهم "يرفضون إلى حد ما".

وقالت "ذا هيل" إن الاستطلاع يأتي بعد ما يقرب من أسبوع من تجاوز بايدن أول 100 يوم في منصبه. ألقى الرئيس أول خطاب مشترك له أمام الكونجرس الأسبوع الماضي، واقترح تدابير تقدمية كبيرة، بما في ذلك ما يقرب من 4 تريليونات دولار، إضافية للإنفاق على البنية التحتية التقليدية، مثل: الطرق والجسور والبنية التحتية الاجتماعية، مثل: رعاية أفضل للأطفال، والإجازة مدفوعة الأجر، والجامعة الأرخص.

ويدعو بايدن، إلى فرض ضرائب أعلى على الشركات والأمريكيين الأكثر ثراءً في محاولة لدفع ثمن مقترحاته الطموحة.

حذر الجمهوريون، من أن خطط بايدن قد تضر بالنمو الاقتصادي ، على الرغم من أن الاستطلاع وجد أن 60% قالوا إنهم يوافقون على تعامل بايدن مع الاقتصاد حتى الآن.

وقال 69 في المائة من المستجيبين إنهم يوافقون على تعامل بايدن مع جائحة فيروس كورونا.

روج الرئيس لتوزيع اللقاح في الولايات المتحدة تحت إدارته، بينما حث الولايات على اتباع توصيات مسؤولي الصحة الفيدراليين. تلقى أكثر من نصف الأمريكيين بالفعل جرعة واحدة على الأقل من اللقاح.

لكن بايدن، أقر بالتردد الشديد في الحصول على اللقاحات في بعض الولايات خلال خطابه أمام الكونجرس الأسبوع الماضي.