اليوم السابع
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ارتفاع عدد المتوفين لـ4 عمال وإصابة مالك المخبز بحريق دار السلام

الإثنين، 03 مايو 2021 10:05 م
ارتفاع عدد المتوفين لـ4 عمال وإصابة مالك المخبز بحريق دار السلام حريق ـ أرشيفية
كتب عبدالرحمن سيد

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ارتفع عدد المتوفين لـ4 عمال، بعد إصابة مالك مخبز نتيجة لتسرب غاز إثر انفجار اسطوانتين داخل مخبز بشارع لاشين بمنطقة دار السلام، وانتقلت سيارات الاطفاء إلى المكان، وتمكنت من السيطرة عليه، ونقل المصاب إلى المستشفى.

 

وقال مصدر أمنى، أن 4 عمال اثناء اندلاع الحريق بسبب تسرب الغاز احتجزوا داخل المخبز وقعت حالات اختناق بينهم، وتم نقلهم الى المستشفى وأصيب مالك المخبز بحروق وتوفى الأربعة داخل المستشفى.

 

وأضاف المصدر، أن المخبز بدون تراخيص وانتقلت الأجهزة المعنية بالمكان ليتم إغلاقه لحين تقنين أوضاعه، وتم تحرير محضر بالواقعة.

 

كانت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، تلقت بلاغا من الأهالى بوجود حريق بمخبز بمنطقة دار السلام، وعلى الفور تم الدفع بـ4 سيارات إطفاء، وتم السيطرة على الحريق بالكامل.

 


حريق مخبز

دار السلام

امن القاهرة

الحماية المدنية

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