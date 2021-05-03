احتجاجات حاشدة أمام مبنى الحكومة فى الأرجنتين بسبب إغلاق المدارس..فيديو

كتبت ـ فاطمة شوقى

https://www.infobae.com/politica/2021/05/03/entre-rios-masiva-protesta-frente-a-la-casa-de-gobierno-por-la-suspension-de-las-clases-presenciales/

تظاهر العشرات من الأشخاص أمام مبنى الحكومة في بارانا للتعبير عن استيائهم من تعليق الدروس وجهًا لوجه، وقرار إغلاق المدارس، الذى أصدره جوستافو بورديت، حاكم منطقة إنترى ريوس، فى محاولة للسيطرة على انتشار فيروس كورونا، حيث تعد هذه المنطقة ذات الكثافة السكانية المرتفعة، أعلى خطر وبائى.

وقال بورديت "علينا أن نبذل قصارى جهدنا للحد من انتشار الفيروس وضمان قدرة النظام الصحي. نحن نمر بمرحلة صعبة للغاية من الوباء ، مع وجود متغيرات جديدة من الفيروس تجعله أكثر قابلية للانتقال، مما يؤثر أيضًا على السكان الأصغر سنًا، ويعرض قدرة نظامنا الصحي للخطر"، وفقا لصحيفة "انفوباى" الأرجنتينية.

لم يكن قرار بوردي بتعليق الحضور المدرسي لمدة أسبوع جيدًا مع قطاع واحد من المجتمع: بعد إعلان الحاكم ، تظاهر العشرات من الأشخاص بأواني أمام مبنى الحكومة في بارانا للتعبير عن استيائهم من هذا الإجراء. في كونكورديا ، كانت هناك أيضًا احتجاجات: تركزوا في وسط المدينة وفي بلازا 25 دي مايو.

في مقاطع الفيديو التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي ، لوحظ أن العديد من العائلات توجهت للتظاهر مع أطفالها. "نريد المدرسة ، نريد المدرسة ، نريد المدرسة" ، سمعوا وهم يصرخون على القصر وهم يحملون لافتات مختلفة ، مثل "كفى للدوس على حقوقنا" أو "افتح المدارس".

وقال أحد المشاركين فى الاحتجاجات "إذا كان الإغلاق لمدة 7 أيام، فما هي الإجراءات التي تضمن استئناف الوجود في وقت لاحق؟ هل سيكون هناك المزيد من اللقاحات؟، المزيد من الأسرة في وحدات العناية المركزة؟ المزيد من أجهزة التنفس؟ المزيد من الاختبارات؟ لا شيء من هذا على جدول الأعمال. من غير المقبول أن تستخدم السياسات العامة استراتيجيات غير ناجحة وأن تتكيف مع المتغير الأضعف: طفولتنا ومراهقتنا. نحث الحاكم بورديه على أداء واجباته كمسئولين عموميين والمادة 21 من دستور المقاطعة. نذكر معلمينا بأنهم ليسوا وحدهم. يتم تنظيم الآباء. وخلصوا"أننا سنواصل الدفاع عن الحق في التعليم ".

ضمن الإحصاءات الوطنية، تقع مقاطعة إنتري ريوس في المركز الثامن من أكثر المناطق تضررًا في الأرجنتين. اعتبارًا من اليوم ، تم الإبلاغ عن 207 حالات إيجابية و 2 حالة وفاة بسبب كورونا. في الأسبوع الماضي ، أكدت وزيرة الصحة ، سونيا فيلاسكيز ، أن الوضع في الإقليم "حرج". فجر الأحد 25 أبريل ، تم نقل مريضين إلى روساريو. وحذر المسؤول "اليوم نحن مشغولون بالكامل ، ومعدل إشغال أسرة العناية المركزة واستخدام التهوية الميكانيكية مرتفع للغاية".