إغلاق كلى لشواطئ العريش والحدائق .. والأهالى يلتزمون بالتعليمات

شمال سيناء - محمد حسين

شهدت شواطئ العريش اليوم إغلاقا كليا إلى جانب الحدائق والمنتزهات، والتزام من الأهالى بتعليمات الإغلاق، حيث خلت شواطئ الخلفاء وظلال النخيل وأبوصقل والريسة والمساعيد وغرناطة التى تقع على ساحل مدينة العريش، من روادها ، فيما نبهت جهات الاختصاص على الأهالى بضرورة عدم التواجد على الشاطئ والكورنيش ومنع أى تجمعات احتفالية بشم النسيم.

وقال العميد ماجد محمد رئيس مدينة العريش ، أن غرفة العمليات تتابع قرار الإغلاق وتنفيذه على طول الشاطئ والحدائق وبتعاون مشترك مع كافة الجهات المعنية وأن الأهالى يتعاونون ولَم تسجل أاو ترصد أى حالات تواجد على الشاطئ.

وأكد رئيس مدينة العريش أن قرارات إغلاق الشاطئ متواصلة طوال اليوم وليلا تنفيذا لقرار مجلس الوزراء .

وأعلن اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء ، التزام المحافظة بكافة مدنها بقرار إغلاق الشاطئ ، مشيرا أن غرفة عمليات مركزية تتابع قرارات الإغلاق وتنفيذها على مدار اليوم .