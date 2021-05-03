اليوم السابع
Ads
الإثنين، 03 مايو 2021 01:07 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

إغلاق كلى لشواطئ العريش والحدائق .. والأهالى يلتزمون بالتعليمات

الإثنين، 03 مايو 2021 12:49 م
إغلاق كلى لشواطئ العريش والحدائق .. والأهالى يلتزمون بالتعليمات اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء
شمال سيناء - محمد حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهدت شواطئ العريش اليوم إغلاقا كليا إلى جانب الحدائق والمنتزهات، والتزام من الأهالى بتعليمات الإغلاق، حيث خلت شواطئ الخلفاء وظلال النخيل وأبوصقل والريسة والمساعيد وغرناطة التى تقع على ساحل مدينة العريش، من روادها ، فيما نبهت جهات الاختصاص على الأهالى بضرورة عدم التواجد على الشاطئ والكورنيش ومنع أى تجمعات احتفالية بشم النسيم.

وقال العميد ماجد محمد رئيس مدينة العريش ، أن غرفة العمليات تتابع قرار الإغلاق وتنفيذه على طول الشاطئ والحدائق وبتعاون مشترك مع كافة الجهات المعنية وأن الأهالى يتعاونون ولَم تسجل أاو ترصد أى حالات تواجد على الشاطئ.

وأكد رئيس مدينة العريش أن قرارات إغلاق الشاطئ متواصلة طوال اليوم وليلا تنفيذا لقرار مجلس الوزراء .

وأعلن اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء ، التزام المحافظة بكافة مدنها بقرار إغلاق الشاطئ ، مشيرا أن غرفة عمليات مركزية تتابع قرارات الإغلاق وتنفيذها على مدار اليوم .


شمال سيناء

العريش

شاطئ العريش

شم النسيم

غلق الشواطئ بشمال سيناء

غلق الحدائق والمتنزهات بشمال سيناء

محافظ شمال سيناء

رئيس مدينة العريش

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

محافظ الجيزة يوجه بالحسم فى غلق الحدائق العامة والمتنزهات بشم النسيم.. فيديو

الإثنين، 03 مايو 2021 11:52 ص

غلق الحدائق العامة والمتنزهات فى أسيوط بالمفتاح لمواجهة كورونا ..صور

الإثنين، 03 مايو 2021 11:50 ص

10 توجيهات من التنمية المحلية فى شم النسيم.. غلق الشواطئ والحدائق أبرزها

الإثنين، 03 مايو 2021 09:56 ص

محافظة الأقصر تعلن غلق كورنيش النيل والحدائق والمنتزهات خلال يوم شم النسيم

الإثنين، 03 مايو 2021 12:16 ص

محافظ القاهرة: غلق 145 مقهى ومصادرة 4 آلاف شيشة فى يوم واحد

الأحد، 02 مايو 2021 11:57 م

محافظ بورسعيد: نواصل غلق الشواطئ والحدائق وحملات مكثفة للتنفيذ

الأحد، 02 مايو 2021 11:38 م

غلق نوادى وشواطئ الإسماعيلية لمواجهة كورونا فى شم النسيم.. فيديو

الأحد، 02 مايو 2021 07:30 م

محافظ كفر الشيخ يتابع غلق الشواطئ والمتنزهات لمواجهة فيروس كورونا

الأحد، 02 مايو 2021 07:18 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة