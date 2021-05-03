إغلاق شواطئ الغردقة فى شم النسيم للعام الثاني على التوالي بسبب كورونا.. لايف وصور

بث اليوم السابع فيديو مباشر من أحد الشواطئ العامة بمدينة الغردقة لرصد إغلاق الشواطئ والمتنزهات المختلفة بمدينة الغردقة، حيث أغلقت الأجهزة الأمنية بالبحر الأحمر جميع الطرق المؤدية للشواطئ العامة والخاصة مع استمرار الرحلات البحرية المختلفة للجزر.
كما أعلنت ادارة النادي الاجتماعي بالغردقة النادي بشكل كامل كإجراء احترازي لعدم انتشار فيروس كورونا تنفيذًا لتعليمات مجلس الوزراء، حيث أعلنت ادارة النادي الاجتماعي بالغردقة، غلق النادي امام الزوار والأعضاء بشكل كامل اليوم الإثنين " شم النسيم " ويوم الخميس المقبل 6 مايو، كإجراء احترازى لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
وأكدت إدارة النادى الاجتماعى بالغردقة أنه تنفيذا لتعليمات مجلس الوزراء وحرصا على سلامة المواطنين المقيمين بالمدينة من أعضاء ورواد النادي، سيتم الغلق بشكل كامل وليست الشاطئ فقط مؤكدين على أن ذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والحد من انتشار فيروس كوفيد 19، وتنفيذا لتعليمات الحكومية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
يذكر أن النادي الاجتماعي بالغردقة يضم أكثر الشواطئ إقبالا من المواطنين في المناسبات ويستقبل أعداد كبيرة من أعضائه والزوار خاصة في يوم شم النسيم وتبلغ تذكرة دخوله 25 جنيها للفرد إذا لم يكن عضوا به، ويضم النادى الاجتماعى بالغردقة عدة محال تجارية وقاعة أفراح وأماكن للعب الأطفال.
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