إصابة سيدة وطفليها فى حريق شقة سكنية بالإسكندرية

الإسكندرية - أسماء على بدر

أصيبت سيدة وطفلاها بحروق طفيفة، في حريق اندلع بشقتها فى الدور الرابع بعقار على طريق إسكندرية مطروح شارع البستان، وتسبب الحريق في تساقط أجزاء من شرفة بالدور الأول في العقار، واحتراق جزء من منقولات الشقة، وتمكنت قوات الحماية المدنية والحريق بالإسكندرية من السيطرة علىه قبل امتداده لباقى العقار والشقة.

كانت قد تلقت مديرية أمن الإسكندرية بلاغا باندلاع حريق فى شقة بشارع البستان بطريق الإسكندرية مطروح، انتقلت قيادات الحى بصحبة قوات الدفاع المدنى وقوة من قسم الدخيلة وسيارات الإسعاف لمكان الحريق.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق، وتبين إندلاع الحريق نتيجه ماس كهربائى بالدور الرابع وسقوط أجزاء من البلكونه على الدور الأول نتج عنه أيضا حريق بالغسيل ، وتم السيطره من قبل الحمايه المدنيه وتسبب الحريق فى تلفيات بمنقولات الشقه بالكامل واصابه صاحبه الشقه وطفلين بحروق خفيفه فى الوجه والزراعين وتم نقلهم بالاسعاف إلى مستشفى رأس التين .

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات فى الواقعه.‎