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إشعال الإطارات وحرق "الليمبى" بالإسماعيلية احتفالًا بشم النسيم.. صور

الإثنين، 03 مايو 2021 02:38 ص
إشعال الإطارات وحرق "الليمبى" بالإسماعيلية احتفالًا بشم النسيم.. صور اشعال اطارات السيارات احتفالا بشم النسيم بالاسماعيلية
الإسماعيلية - السيد فلاح

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أشعل عدد كبير من المواطنين بمحافظة الإسماعيلية، النيران في إطارات السيارات و"الليمبى" في عدد كبير في شوارع الإسماعيلية، وهى العادة التى يحرص عليها المواطنين ليلة شم النسيم.

ونظم حى ثانٍ بالإسماعيلية، برئاسة المهندس رمضان السيد، رئيس الحى، ومحمد موسى، مدير الإشغالات، حملة بالتنسيق مع قوات الشرطة والحماية المدنية للسيطرة علي الحرائق في الشوارع، وتمكنوا من إطفاء عدد كبير من الحرائق.

كانت قد نظمت مديرية أمن الإسماعيلية، حملة لضبط إطارات السيارات لعدم استخدامها في إشعال الحرائق ليلة شم النسيم، بالتنسيق مع حى أول وحى ثانٍ الإسماعيلية.

وتمكنت الحملة، الأمنية بالتنسيق مع الوحدة المحلية لحى أول وحى ثانٍ برئاسة المهندس رمضان السيد رئيس الحى، ومحمد موسى، رئيس قسم الإشغالات بالحى، من ضبط كمية من الكاوتش كانت مجهزة للحرق مساء أمس، كعادة كل عام احتفالا بشم النسيم ومخالفة لقرارات الحظر، حيث تم التحفظ على الكميات المضبوطة.

وكان اللواء ياسر نشأت، مدير أمن الإسماعيلية، تلقى إخطارًا يفيد بالعثور على كميات كبيرة من كاوتش السيارات المستعمل، وتم تجميعها من قبل مواطنين بحي أول والمحطة الجديدة وحى ثانٍ، وعلى أسطح بعض المنازل بغرض حرقها في وقت متأخر من مساء أمس كعادة أهالي المنطقة السنوية بحرق دمية اللورد اللمبي، وهي العادة الشعبية التى تصاحب احتفالات شم النسيم كل عام.

وكان قد صدر قرار بمنع الاحتفالات بشم النسيم، بشكل نهائي ومنع التجمعات ضمن إجراءات الوقاية من كورونا، وتم التحفظ على الكميات المضبوطة، واستمرار مرور الحملات على كافة الأحياء لمنع أي مظاهر للإحتفال بشم النسيم.

اشعال النيران فى اطارات السيارات احتفالا بشم النسيم فى الاسماعيلية (1)
اشعال النيران فى اطارات السيارات احتفالا بشم النسيم فى الاسماعيلية (1)

 

اشعال النيران فى اطارات السيارات احتفالا بشم النسيم فى الاسماعيلية (2)
اشعال النيران فى اطارات السيارات احتفالا بشم النسيم فى الاسماعيلية (2)

 

اشعال النيران فى اطارات السيارات احتفالا بشم النسيم فى الاسماعيلية (3)
اشعال النيران فى اطارات السيارات احتفالا بشم النسيم فى الاسماعيلية (3)

 

اشعال النيران فى اطارات السيارات احتفالا بشم النسيم فى الاسماعيلية (4)
اشعال النيران فى اطارات السيارات احتفالا بشم النسيم فى الاسماعيلية (4)

 

الاطارات المستخدمة فى الاحتفالات
الاطارات المستخدمة فى الاحتفالات

 

جانب من مظاهر احتفلات شم النسيم فى شوارع الاسماعيلية (1)
جانب من مظاهر احتفلات شم النسيم فى شوارع الاسماعيلية (1)

 

جانب من مظاهر احتفلات شم النسيم فى شوارع الاسماعيلية (2)
جانب من مظاهر احتفلات شم النسيم فى شوارع الاسماعيلية (2)

 

جانب من مظاهر احتفلات شم النسيم فى شوارع الاسماعيلية (4)
جانب من مظاهر احتفلات شم النسيم فى شوارع الاسماعيلية (4)

 

جانب من مظاهر احتفلات شم النسيم فى شوارع الاسماعيلية (5)
جانب من مظاهر احتفلات شم النسيم فى شوارع الاسماعيلية (5)

 


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