إدارة بايدن: نهدف إلى إغلاق قاعدة جوانتانامو

كتب وكالات

أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتونى بلينكن، أن إدارة الرئيس، جو بايدن، تهدف إلى إغلاق المعتقل المعروف بانتهاكات حقوق الإنسان داخل قاعدة جوانتانامو، بحسب "روسيا اليوم".

وقال بلينكن، خلال مقابلة مع قناة "CBS" نشرت الأحد: "نعتقد أنه يجب أن يكون مغلقا. وهذا بلا شك يمثل هدفا لنا سنركز عليه خلال أشهر قريبة".

وفتحت الولايات المتحدة المعتقل فى قاعدتها المستأجرة منذ العام 1903 بمضيق جوانتانامو فى أراضى كوبا شهر يناير 2002 خلال فترة رئاسة الرئيس الأسبق، الجمهورى جورج بوش الابن، وكانت الدفعة الأولى من المعقلين فى هذه المنشأة تضم 20 شخصا تم احتجازهم فى أفغانستان إثر اتهامهم بالمشاركة فى العمليات القتالية فى صفوف حركة "طالبان".

ومنذ ذلك الحين احتجزت السلطات الأمريكية مئات الأشخاص فى هذا المعتقل جميعهم تقريبا من الدول الإسلامية، خاصة السعودية وأفغانستان واليمن، دون أن يتم توجيه أى اتهامات رسمية إليهم.

وفى 21 يناير 2009 وقع الرئيس الأمريكى الأسبق، باراك أوباما، أمرا بإغلاق المعتقل، على خلفية فضائح متعددة كشفت عن ممارسة الولايات المتحدة عمليات التعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان بحق المعتقلين بشكل واسع النطاق، إلا أن الكونغرس عارض هذا الإجراء لتبقى هذه المنشأة عاملة حتى اليوم.

وسبق أن أكد البيت الأبيض أن إدارة بايدن بدأت مراجعة السياسة فيما يخص متعقل جوانتانامو وتهدف إلى إغلاقه.