إحالة العاملين بمركزى شباب بالقليوبية للتحقيق لتغيبهم عن العمل وغلق المقرات

القليوبية إبراهيم سالم

أحال الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، العاملين بمركزى شباب للتحقيق، بسبب التغيب عن العمل بأوقات العمل الرسمية وغلق المقرات أمام روادهما ليلا.

وأكد الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، وفق بيان اليوم الاثنين، أنه تم التوجيه بضرورة وضع خطة متابعة لتشمل مراكز شباب المحافظة خلال شهر رمضان، بناء على تعليمات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب، تنفيذا للمتابعة المستمرة والمكثفة لمراكز الشباب ليلا، وتم تكليف أحمد محمد سليمان مدير إدارة شباب القناطر الخيرية بمتابعة مركزي شباب دار الكتب ومنشأة الأهالي التابعين للإدارة، والتأكيد على ضرورة الإلتزام بالإجراءات الاحترازية، والإلتزام بكل القرارات الخاصة بذلك من منع تجمعات والتطهير اليومي لمراكز الشباب.

وتم تكليف محمد عبدالعزيز مدير إدارة خدمة المواطنين بالمديرية، بمتابعة بعض مراكز الشباب بإدارات قليوب وشبين القناطر وطوخ، حيث تم متابعة مراكز شباب كوم أشفين وناي وزاوية النجار وبلقس، وتبين أن هذه المراكز مفتوحة وتمارس نشاطها بشكل كامل، وتتخذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد كورونا.

وفى إدارة شبين القناطر، تم متابعة مركز شباب عرب صبيح، وتبين أن المركز يعمل ويمارس نشاطه ويتخذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد كورونا، أما الزهويين مغلق في أوقات العمل الرسمية، وفى إدارة طوخ تم متابعة مركز شباب الدير ووجد مغلقا في أوقات العمل الرسمية.

وأوصت اللجنة، جميع مراكز الشباب بمنع التجمعات والعمل بالأكواد الاسترشادية الصادرة من وزارة الشباب والرياضة، ووجه وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية بإحالة العاملين بالمراكز المغلقة للشؤون القانونية للتحقيق الفوري واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك.