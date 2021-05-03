أهالى شمال سيناء يكرمون أبناءهم الصغار والشباب من حفظة القرآن الكريم.. صور

شمال سيناء - محمد حسين

كرم أهالى من شمال سيناء أبنائهم من الأطفال والشباب حفظة أجزاء من القرآن بمنحهم هدايا مالية تشجيعا لهم على الحفظ، وشهدت مدينة العريش احتفالية تكريم 35 طفلا وطفلة من 5 إلى 12 سنة خلالها تم إهداؤهم أجزاء من القرآن وجائزة مبلغ مالي لكل طفل.

وقال الشيخ نصار ابوشكيرب، المحفظ بالأزهر الشريف، إن هذا التكريم للأطفال جاء بعد جهد استمر لشهور فى تحفيظهم بجهود أهلية، وتشجيعا لهم على الاستمرار فى الحفظ حتى الانتهاء من حفظ القرآن كاملا.

وشهدت قرية الجورة بمركز الشيخ زويد ، تكريم 5 شباب أتموا حفظ أجزاء من القرآن الكريم ، وقدم لهم الشيخ عرفات خضر، من رموز شمال سيناء هدايا مالية ، وطالبهم بالاستمرار فى الحفظ حتى يتم فى شهر رمضان القادم تكريمهم وقد أتموا حفظ كل الأجزاء ، وتضمن الاحتفال تكريم محفظهم الشيخ طه احمد تقديرا لجهوده فى تشجيع الشباب والدقة فى التحفيظ.

وسبق وأعلنت مديرية أوقاف شمال سيناء أسماء الفائزين فى التصفية الأولية لمسابقة وزارة الأوقاف فى القرآن الكريم لعام 2021، وهم الفائزون فى الفرع الأول" المسابقة المفتوحة" حفظ القرآن الكريم كاملاً وفهم معانيه . وهم كريم زينهم فتحى دبور، وعبد الرحمن عاطف سليم محمد، محمود عبدالله كامل سالم، ومحمد السيد على على اسماعيل، ومحمد صبرى الششتاوى شلبى ، ومحمد إبراهيم موسى صباح، وفاطمة محمد عبد الستار، وعمر أشرف موسى محمد ، وأسماء محمد عبد الستار،ومحمود أبو العز عبد الحميد، وعائشة محمد عبد الستار، ورقية نبيل عبد الحليم عبد الحليم، وضحى مصطفى عثمان.

والفائزون فى الفرع الثاني الناشئة تحت عشر سنوات ، حفظ ربع القرآن الكريم على الأقل وفهم معانيه ، وهم تقى محمد عبد الستار محمد، وسارة أحمد فاروق صالح .



احد الاطفال المكرمين



احد الشباب المكرمين



احد حفظة 15 جزء من القرأن الكريم



الاحتفال بتكريم حفظة القرأن الكريم



الاختبارات للصغار



تكريم طفل حافظ لجزء من القرأن



جانب من حفل التكريم



جانب من حفل التكريم_1



شاب اثناء تكريمه لحفظة 15 جزء من القرأن الكريم