أعراض نقص فيتامين ب3.. التهاب الجلد وتشقق الكعبين

كتبت مروة هريدى

فيتامين ب3 هو واحد من ثمانية فيتامينات ب، ويلعب دورًا في تحويل الطعام الذي نتناوله إلى طاقة ويساعد الجسم أيضًا على الاستفادة من البروتينات والدهون كما يحافظ على صحة الجلد والشعر والجهاز العصبي، ويمكن أن يتسبب نقص هذا الفيتامين في ظهور أعراض مثل كعوب جافة ومتشققة، وذلك وفقًا لما ذكره موقع "إكسبريس".

ويحدث نقص فيتامين ب 3 أحيانًا نتيجة تناول كميات كبيرة من الكحول، وتشمل أعراض النقص لهذا الفيتامين عسر الهضم والشعور بالتعب والقيء وآفة القرح والاكتئاب، ويمكن أيضًا أن يشير الكعب الجاف والمتشقق إلى أنك لا تحصل على ما يكفي من فيتامين ب3 في نظامك الغذائي.

يعرف فيتامين ب 3 أيضًا باسم النياسين، ويلاحظ نقص هذا الفيتامين في أجزاء الجسم ذات معدلات عالية من تجدد الخلايا، مثل الجلد والجهاز الهضمي، حيث يلعب دورًا أساسيًا فى استقلاب الطاقة، وبدون فيتامين ب3 لن يكون جسمك قادرًا على الاستفادة من الطاقة الموجودة فى طعامك، وبجانب ذلك يعتبر فيتامين ب3 هو أحد مضادات الأكسدة وهذا يعني أنه يحارب الجذور الحرة في جسمك وهى عبارة عن جزيئات غير مستقرة يمكن أن تسبب ضررًا للجسم إذا أصبحت مستوياتها عالية جدًا.





وقد يتسبب نقص فيتامين ب3 فى الإصابة بمرض البلاجرا، وتكون أعراضها الجلد الجاف والمتقشر الذي يمكن أن يتطور في أجزاء من جسمك بما في ذلك الكعبين، بجانب أعراض الخرف والإسهال والتهاب الجلد مثل ظهور طفح جلدي على الوجه أو الشفتين أو القدمين أو اليدين، ولدى بعض الأشخاص يتركز التهاب الجلد حول الرقبة.

- وتشمل أعراض التهاب الجلد الإضافية ما يلي:

1- جلد أحمر متقشر

2- مناطق يتغير لونها تتراوح من الأحمر إلى البني

3- جلد سميك أو متقشر أو متشقق

4- بقع الجلد الحارقة والحكة

لذلك من المهم حصول الجسم على ما يكفى من فيتامين ب3 الذى يتركز فى أطعمة مثل البنجر والخميرة والسلمون والفول السوداني، كما يمكن الحصول عليه فى شكل مكملات غذائية.