أسعار الأسماك اليوم بسوق العبور.. البلطي الاسواني يتراوح بين 17-37 جنيهاً للكيلو

كتب أحمد حمادة

استقرت أسعار الأسماك ، اليوم الاثنين 3-5-2021، وفقا للأسعار الرسمية المعلنة في سوق العبور للجملة، حسبما أعلنت شعبة الأسماك بالغرفة التجارية بالقاهرة.

وتراوحت أسعار البلطي المزارع "1"، بين 22_25جنيها للكيلو، واستقر سعر البلطي المزارع "2" بين 19-21 جنيها للكيلو ، تراوح سعر البلطي الأسواني بين 17-37 جنيها للكيلو، والفيليه البلطي بين 30 - 110 جنيها للكيلو.

واستقرت أسعار السمك البورى 1، بين 40-48 جنيها للكيلو ، و أسعار البورى "2 " لتسجل 32-38 جنيها للكيلو، والمكرونة بجميع أصنافها من المجمدة إلي السويسي فتتراوح من 25 _60 جنيها للكيلو، فيما سجل سعر كيلو بربون 1 بين 39-45 جنيها ، وسجل البربون 2 " 29-35" جنيها للكيلو .

واستقرت أسعار البربون بين " 1 "، لـ34-40 جنيها للكيلو ، والبربون " 2 " 25-35 جنيها للكيلو، و سعر المرجان " 1 " 28 – 34 جنيها للكيلو مرجان "2" 23 – 27 جنيها للكيلو، والمرجان المجمد 15 – 25 جنيها للكيلو.