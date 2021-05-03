اليوم السابع
Ads
الإثنين، 03 مايو 2021 06:22 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

أسعار الأسماك اليوم بسوق العبور.. البلطي الاسواني يتراوح بين 17-37 جنيهاً للكيلو

الإثنين، 03 مايو 2021 05:00 ص
أسعار الأسماك اليوم بسوق العبور.. البلطي الاسواني يتراوح بين 17-37 جنيهاً للكيلو اسماك ارشيف
كتب أحمد حمادة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
استقرت أسعار الأسماك، اليوم الاثنين 3-5-2021، وفقا للأسعار الرسمية المعلنة في سوق العبور للجملة، حسبما أعلنت شعبة الأسماك بالغرفة التجارية بالقاهرة. 
 
وتراوحت  أسعار البلطي المزارع "1"، بين 22_25جنيها للكيلو، واستقر سعر البلطي المزارع "2" بين 19-21 جنيها للكيلو ، تراوح سعر البلطي الأسواني بين 17-37 جنيها للكيلو، والفيليه البلطي بين 30 - 110 جنيها للكيلو.
 
واستقرت  أسعار السمك البورى 1، بين 40-48 جنيها للكيلو ، و أسعار البورى "2 " لتسجل 32-38 جنيها للكيلو، والمكرونة بجميع أصنافها من المجمدة إلي السويسي فتتراوح من 25 _60 جنيها للكيلو، فيما سجل سعر كيلو بربون 1 بين 39-45 جنيها ، وسجل البربون 2 " 29-35" جنيها للكيلو . 
 
 
واستقرت أسعار البربون بين  " 1 "، لـ34-40 جنيها للكيلو ، والبربون " 2 " 25-35 جنيها للكيلو، و سعر المرجان " 1 " 28 – 34 جنيها للكيلو مرجان "2" 23 – 27 جنيها للكيلو، والمرجان المجمد 15 – 25 جنيها للكيلو.
 
 
 
 
 
 
 

أسعار السمك

سعر السمك اليوم

أسعار الأسماك

سوق العبور

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة