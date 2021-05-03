أسباب تساقط الشعر بعد التعافى من فيروس كورونا وطرق علاجه

يشكو العديد من المرضى من تساقط الشعر بعد التعافي من فيروس كورونا، يمكن أن يكون لهذا الفيروس القاتل تأثير على كل فرد بطريقة مختلفة، بالحديث عن تساقط الشعر في هذه الفترة، يمكن أن يحدث بسبب الكثير من الضغط على أجسامنا، فى هذا التقرير نتحدث عن أسباب وطرق مكافحة تساقط الشعر في متلازمة ما بعد فيروس كورونا، بحسب موقع "only my health".
أسباب تساقط الشعر بعد كورونا
لا يوجد دليل علمي حتى الآن على أن فيروس كورونا هو السبب الدقيق وراء تساقط الشعر ومع ذلك، يقول العديد من الخبراء أن هناك عوامل ضغط جسدية وعاطفية مرتبطة بـ كورونا، والتي يمكن أن تؤدي إلى حالة تساقط شعر.
تساقط الشعر
علاج تساقط الشعر بسبب فيروس كورونا
الحد من التوتر:أشارت العديد من الدراسات إلى أن الضغوط النفسية يمكن أن تؤثر على نمو شعرك، حتى لو كان التوتر قصير الأجل فقط، الإجهاد هو عدو لنمو شعرك ويمكن أن يكون له تأثير مع الضغوط مثل اضطراب النوم والضغط النفسي والضغط البيئي، يمكنك تجربة تقنيات مختلفة للتحكم في التوتر مثل التأمل وتمارين التنفس العميق واسترخاء العضلات التدريجي.
تناول نظام غذائي ومكملات غذائية مغذية:بعد التعافي من مرض فيروس كورونا، تناول الكثير من الخضار والفواكه الموسمية الملونة مثل السبانخ والخس والبرتقال في نظامك الغذائي اليومي، يمكن أن تساعد مكملات الحديد وفيتامين د أيضًا في استعادة صحة الشعر ولكن لا تتناولها دون استشارة طبيبك.
تناول نظام غذائي ومكملات غذائية مغذية
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