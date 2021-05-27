محافظ البحيرة يفتتح المرحلة الثانية من " معا نتعافى" لتطعيم 500 شخص ضد كورونا

من جانبها، أكدت الدكتورة هالة بطيشة مدير إدارة مكافحة العدوى بمديرية الصحة، على نجاح المبادرة والتى شهدت إقبالا كبيرا من جانب المواطنين، مضيفة أنه تم الدفع بثلاث فرق طبية متنقلة للمشاركة فى فاعليات هذه المبادرة وتم تخصيص أماكن خاصة للرجال وأخرى للسيدات مع تطبيق كافة الاجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.