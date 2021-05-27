اليوم السابع
Ads
الخميس، 27 مايو 2021 01:32 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ البحيرة يفتتح المرحلة الثانية من " معا نتعافى" لتطعيم 500 شخص ضد كورونا

الخميس، 27 مايو 2021 01:00 ص
محافظ البحيرة يفتتح المرحلة الثانية من " معا نتعافى" لتطعيم 500 شخص ضد كورونا اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة
البحيرة - ناصر جودة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يفتتح اللواء هشام أمنة محافظ البحيرة اليوم الخميس، المرحلة الثانية من مبادرة "معا نتعافى" لتلقى لقاحات فيروس كورونا بالتنسيق مع مديرية الصحة ومؤسسات المجتمع المدنى.

وتستهدف المبادرة فى مرحلتها الثانية تطعيم نحو 500 شخص من المسجلين على قواعد بيانات وزارة الصحة خاصة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

وكانت مدينة دمنهور بالبحيرة شهدت انطلاق مبادرة "معا نتعافى" لتلقى لقاحات فيروس كورونا بالتنسيق مع مديرية الصحة ومؤسسات المجتمع المدنى، وتوافد مواطنى المحافظة على مركز التطعيم المتنقل بأرض المعارض بوسط مدينة دمنهور لتلقى لقاحات فيروس كورونا.

 
من جانبها، أكدت الدكتورة هالة بطيشة مدير إدارة مكافحة العدوى بمديرية الصحة، على نجاح المبادرة والتى شهدت إقبالا كبيرا من جانب المواطنين، مضيفة أنه تم الدفع بثلاث فرق طبية متنقلة للمشاركة فى فاعليات هذه المبادرة وتم تخصيص أماكن خاصة للرجال وأخرى للسيدات مع تطبيق كافة الاجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.
 

 


مبادرة معا نتعافى

مواجهة فيروس كورونا

محافظ البحيرة

صحة البحيرة

محافظة البحيرة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة