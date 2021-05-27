قصة صورة فازت بالمركز السادس فى مسابقة الاتحاد الأوروبى

المنيا -حسن عبد الغفار

عشقهما للتصوير دفعهما لتوثيق الرحلة بالصور، ونشرها عبر الجروبات لتعريف الشباب بجمال مصر، ولم يعلما أنهما سوف يفوزان بمسابقة الاتحاد الأوروبى فى التصوير عن صورة الهرم.

قال عبد العزيز نشأت عباس طالب بكلية دار العلوم، الصورة تحكى عن الهرم وبالمنتصف أحصنه وفى السماء طائر التقطت الصورة بنظام السلوت، التقطها صديقى محمد يحيي، وهو من أبناء المنيا ، ونقوم بالتقاط الصور لأماكن مميزة فى كل رحلة نقوم بها .

ولفت إلى أن الاتحاد الأوروبى شاهد الصورة وأعجب بها، وفازت الصورة بالمركز السادس من بين 30 صورة فائزة بالمسابقة .

وأوضح أننا تلقينا رسالة من الاتحاد الأوروبى تؤكد الفوز وتدعونا لحضور مؤتمر الشهر المقبل فى متحف الحضارة بالقاهرة .

وأكد أن نص الرساله تقول" برجاء العلم أنه سيتم تكريم كأفضل 30صورة لمسابقة الاتحاد الأوروبى بعنوان رحلة فى ماضى مصر ومستقبلها ".

وقال: لا نترك مكان نذهب إليه إلا ونقوم بتصوير الاماكن المميزة فيه"، وأضاف: التقطت كاميرا محمد يحي العديد من الصور فى محافظة المنيا مثل مسجد صلاح الدين والطريق الأوسط بالمنيا الجديدة .

واستطرد أن الصورة الفائزة فى مسابقة الاتحاد الأوروبى تم التقاطها بالكاميرا من هضبة مرتفعة، وقال : لا يتم معالجة الصور ولكن نقوم بضبط الإضاءة فقط دون المساس بالالوان .

وقال توثيق الاماكن يكون عن طريق الكاميرا أو الموبايل فى الأماكن التى لا يسمح فيها بالتصوير.