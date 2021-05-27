حريق فى إدارة مرور بالسويس.. والمحافظ ومدير الأمن يتابعان إخماده

السويس - سيد نون

اندلع حريق بإدارة المرور الكائنة داخل نطاق حى فيصل بالسويس، وانتقل اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، واللواء محمد الألفى مدير الأمن، وعدد من قيادات المحافظة والمديرية، لمتابعة السيطرة على الحريق، حيث دفعت إدارة الحماية المدنية بسيارات الإطفاء من أجل السيطرة على إخماد النيران والسيطرة عليها قبل امتداها بين وحدات الإدارة.

وكانت مديرية أمن السويس، تلقت إخطارًا بنشوب حريق بالصالة الخارجية لإدارة مرور السويس والخاصة باستخراج تراخيص القيادة، ودفعت شركة النصر للبترول بسيارات إطفاء لمشاركة رجال الحماية المدنية فى السيطرة على الحريق .

ووجه الدكتور محمد طنطاوى، رئيس مرفق الإسعاف فى السويس،5 سيارات إسعاف لتأمين الحريق ونقل المصابين إلى مستشفى السويس العام.

فيما قال مصدر طبى فى السويس، إن الحادث أسفر عن سقوط حالة وفاة واحدة، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة السويس العام، وإصابة شخصين باختناق وتم اسعافهم أحدهما بمكان الحريق والآخر تم نقله إلى قسم الطوارئ بمستشفى الأميرى.

فيما أوضح مصدر إن النيران تسببت في حدوث تلفيات بوحدة تراخيص القيادة، وجرى إخماد النيران ويواصل رجال الدفاع المدني أعمال التبريد بموقع الحريق.