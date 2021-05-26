ناشئ بنادى الزمالك يتهم طالبا بتهشيم سيارته فى سوهاج

سوهاج محمود مقبول

حرر سعد محمد لاعب ناشئ بنادى الزمالك يقيم بدائرة مركز دار السلام جنوب شرقى محافظة سوهاج محضرا ضد طالب يقيم بذات العنوان تضرر فيه من قيام المشكو في حقه بالتعدى عليه بالسب والشتم وإحداث تلفيات بسيارته، وذلك بسبب أولوية المرور بالطريق.

كان اللواء دكتور حسن محمود مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من مأمور مركز شرطة دار السلام، يفيد بتقدم لاعب كرة قدم بناشئ نادي الزمالك، ببلاغ أفاد فيه بتعرضه للتعدى من قبل طالب أثناء تواجده بدائرة المركز.

بالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء عبدالحميد أبوموسى مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد مصطفى بكرى رئيس وحدة مباحث مركز شرطة دار السلام بتقدم لاعب كرة قدم بناشئ نادي الزمالك ويقيم دائرة مركز دار السلام جنوب شرقى محافظة سوهاج ببلاغ تضرره فيه من طالب 19 سنه ويقيم دائرة المركز بالتعدي عليه بالسب والشتم وإحداث تلفيات بسيارته " الملاكي " عبارة عن كسر بمرآة الباب الأيمن وتطبيق بمقدمتها والجانب الأيمن ".

وعلل محرر المحضر أن سبب ذلك أولوية المرور بالطريق العام حال قيادة المشكو فـي حقه دراجته البخارية، وبمواجهة المشكو فـي حقه اعترف بارتكاب الواقعة لذات السبب تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة.