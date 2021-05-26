مياه البحر الأحمر تعلن مواعيد ضخ المياه لمناطق برأس غارب

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحر الأحمر فرع رأس غارب، عن ضخ المياه بالمنطقة الجنوبيه اليوم فى مواعيد الضخ المحددة لها .

وأكدت الشركة فى بيان لها، أنه سيتم الضخ لمنطقة السقالة، وخور رحمى فى تمام الساعة السابعة مساء، نظرا لحدوث عطل مفاجئ بمحطة الكريمات.

كما أعلن مجلس مدينة رأس غارب بمحافظة البحر الأحمر، عن ورود إخطار من شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحر الأحمر، عن حدوث كسر بخط مياه الكريمات المغذى لمدينة رأس غارب.

وأكد مجلس المدينة فى بيان له، أن جارى إصلاح الكسر، وأن شركة المياه أكدت على تأجيل ضخ المياه للمنطقة الجنوبية لحين الانتهاء من أعمال الصيانة.