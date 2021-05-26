مشروعات صناعية وتنموية بمحافظة سوهاج ..تعرف عليها

سوهاج محمود مقبول

أعطى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية اهتماما كبيرا لإحداث تنمية حقيقية بكافة المجالات وفى مقدمتها التنمية الصناعية، حيث نجحت توجيهات القيادة السياسية في فترة وجيزة إلى أحداث فارق كبير من خلال إنشاء عدد كبير من المصانع بالمناطق الصناعية ساهمت بشكلا كبير في خلق فرص عمل للشباب.

ومحافظة سوهاج واحدة من المحافظات التي تحظى باهتمام كبير جدا من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية في عملية إنشاء وتطوير المناطق الصناعية، وإنشاء وإفتتاح المصانع أو من خلال تطوير تلك المصانع للتواكب التطوير التكنولوجى الموجود وتواكب عمليات التطور في مجال الصناعات.

اليوم السابع يقدم عددا من المشروعات الصناعية والتنموية التي تم إنشائها حديثا أو المصانع والمشروعات التي تم إستهدافها من خلال عملية التطوير في المناطق الصناعية.

1 – إنشاء 178 وحدة صناعية بمجمع الصناعات الصغيرة بغرب جرجا، لإقامة مشروعات صناعية "غذائية، هندسية، كيماوية" ضمن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بسوهاج.

2- مصنع يونيفرسال لصناعة الكارتون الميكرو والمنتجات الورقية‎ تم انشاء وافتتاح مصنع يونيفرسال لصناعة الكارتون الميكرو والمنتجات الورقية بتكلفة إجمالية 15 مليون جنيه، والذي يوفر 40 فرصة عمل لشباب المحافظة، حيث إن فكرة المصنع جديدة ومميزة على مستوى الصعيد، ويصل حجم الإنتاج إلى 60 طنا شهريا، حيث يتراوح الإنتاج اليومي بين 2 إلى 3 أطنان، وسيتم تصدير 10% من الإنتاج للدول الخليج.

3- مصنع آمون للغازات الصناعية، والذي ينتج غاز الأكسجين والنيتروجين، ويغذي الخط محافظات الصعيد، من بنى سويف وحتى أسوان، وينتج الأكسجين والنيتروجين السائل والأرجون.

4 - خط إنتاج جديدًا بمصنع الأهرام للبلاستيك، الذي سيزيد من قدرة المصنع الإنتاجية، ويوفر المزيد من فرص العمل للشباب، حيث توفر مجموعة الأهرام حوالي 400 فرصة عمل.

5 - تم إنشاء 4 صهاريج للبوتاجاز بسوهاج بإجمالي سعة 6.5 ألف طن وذلك لتوفير مخزون إستراتيجي للبوتاجاز وزيادة الكفاية بالأيام لتلبية احتياجات المواطنين وتجنب حدوث أي اختناقات خاصة في أوقات الذروة، وتبلغ تكلفة المشروع 120مليون جنيه.