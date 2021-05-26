مستشفيات بنها الجامعية ترفع درجة الاستعداد القصوى بمناسبة بدء الامتحانات

القليوبية إبراهيم سالم

أعلن الدكتور عمرو الدخاخنى المدير التنفيذى لمستشفيات جامعة بنها، رفع درجة الاستعداد القصوى وجاهزية المستشفيات خلال فترة الامتحانات للفصل الدراسى الثانى من العام الجامعى الجارى، وذلك بتوجيه الدكتور ناصر الجيزاوى القائم بأعمال رئيس الجامعة، والدكتور مصطفى القاضى عميد طب بنها ورئيس مجلس إدارة المستشفيات.

وشدد "الدخاخنى"، فى بيان له، على توفير جميع الإمكانيات والمستلزمات من أشعات وتحاليل وبنك الدم، وتواجد جميع الأطقم الطبية من "أطباء وتمريض وفنيين وعاملين"، واتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورنا المستجد "كوفيد ١٩"، وذلك بناءا على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى.

وفى سياق متصل، استعرض القائم بأعمال رئيس الجامعة، استعدادات امتحانات نهاية العام الدراسي، مع التأكيد علي المتابعة المستمرة ومراجعة تطبيق الإجراءات الاحترازية أثناء الامتحان، ورفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفى الجامعي والإدارات الطبية بالكليات للتعامل مع أى حالات طارئة.

كما وجه، بتنظيم حملات توعية للطلاب بإنجازات الدولة والمشروعات القومية من خلال تنظيم ندوات ولقاءات ورحلات طلابية بعد الامتحانات إلى المشروعات القومية التي يتم إنشاؤها في مختلف المجالات.