محافظ قنا: حياة كريمة تستهدف إعادة تأهيل 13363 منزلا فى 5 مراكز

قنا صابر سعيد

عقد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، اجتماعاً موسعاً لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروعات مبادرة حياة كريمة بالمحافظة، وذلك بحضور حازم عمر نائب المحافظ، والدكتور علاء شاكر، مدير وحدة متابعة مشروعات المبادرة بالمحافظة، والعقيد أحمد صقر، مدير إدارة مرور قنا، وعدد من رجال القوات المسلحة، والقيادات التنفيذية، ورؤساء الوحدات المحلية وعدد من القيادات المعنية بتنفيذ المبادرة.

تناول الاجتماع مناقشة خطة إخلاء منازل الأسر الأولى بالرعاية المزمع تطويرها ضمن سكن كريم حيث تستهدف المبادرة إعادة تأهيل 13363 منزلا فى مراكز "أبو تشت وفرشوط ودشنا والوقف وقوص" من خلال إعادة تأهيل تلك المنازل على 4 مراحل، تستغرق كل منها ثلاثة شهور بحد أقصى.

كما تناول الاجتماع عرض للموقف التنفيذى الخاص بالمشروعات التى يجرى تنفيذها بالقرى المستهدفة ضمن المبادرة ،أضافه إلى مناقشة عدد من التحديات التى تواجه تنفيذ بعض المشروعات مثل تخصيص قطع أراضى لإقامة محطات رفع صرف صحى ،وكذا موافقة وزارة الموارد المائية والرى لربط بعض محطات المعالجة الثلاثية على المصارف، كما وجه محافظ قنا الجهات المعنية بتذليل تلك التحديات فى أسرع وقت ممكن.

ومن جانبه أكد اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، أن هذا اللقاء يأتى استكمالا لسلسلة اللقاءات التى عقدتها المحافظة لاستيفاء كافة الدراسات والبيانات الخاصة بالمشروعات، التى تم إدراجها فى خطة التنفيذ لتطوير البنية التحتية لعدد 86 قرية موزعة على المراكز الخمسة بإجمالى استثمارات تخطت 14. 5 مليار جنيه.