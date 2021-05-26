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محافظ أسيوط يشهد فعاليات حملة تطعيم المواطنين بلقاح كورونا بمركز شباب ناصر

الأربعاء، 26 مايو 2021 10:23 م
محافظ أسيوط يشهد فعاليات حملة تطعيم المواطنين بلقاح كورونا بمركز شباب ناصر حملة لقاح كورونا بمركز شباب ناصر
أسيوط -هيثم البدري

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شهد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، فعاليات حملة تطعيم المواطنين بلقاح كورونا بمركز شباب ناصر النموذجى بمنطقة الوليدية بحى شرق، والتى تنظمها مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة بالتنسيق مع مديرية الصحة بالمحافظة، في إطار خطة الدولة للتصدي لفيروس كورونا، وتسهيلا على المواطنين للوصول إلى الخدمات التي تقدمها الدولة في سبيل مواجهة انتشار فيروس كورونا، وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره.
 
جاء ذلك بحضور اللواء عبد الرحمن شلش وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة والشاذلى محمد ومروان الشب نائبى رئيس حى شرق أسيوط  وناصر محروس مدير المركز.

 

وبدأ المحافظ زيارته بمركز شباب ناصر بلقاء المواطنين الراغبين فى الحصول على اللقاح موجها لهم رسالة شكر لتفاعلهم وإيجابيتهم للمشاركة فى الحصول على اللقاح حماية ووقاية لهم ولأسرتهم من الإصابة بفيروس كورونا، وطالبهم بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا، والحرص على ارتداء الكمامة الواقية.

 

وأشاد محافظ أسيوط بهذه المبادرة التي تؤكد على التكامل والتعاون البناء بين كافة جهود مؤسسات الدولة من أجل خدمة المواطنين، مؤكدا على الدور المجتمعي لمراكز الشباب المنتشرة داخل نجوع وقري ومدن المحافظة في خدمة المجتمع والمساهمة في حل مشكلاته، لافتا إلى أن شبابنا هم مستقبل الأمة والشريك الأساسي للمساهمة في التغلب على المشكلات المجتمعية.

 

ووجه المحافظ مسئولي مديرية الشباب والرياضة وعلى رأسهم اللواء عبدالرحمن شلش وكيل الوزارة بأسيوط بضرورة تجهيز مراكز الشباب على مستوى المحافظة للجاهزية لاستقبال المواطنين والاستعداد التام لتسجيل الراغبين لتلقي اللقاح بالتنسيق مع مديرية الصحة والسكان، وذلك في إطار التعاون الدائم والمستمر بين كافة الجهات والهيئات والمؤسسات بالمحافظة من أجل خدمة المواطنين المتقدمين لتلقي لقاح فيروس كورونا المستجد وتوفير وسائل المساعدة للتسجيل.

 

كما تابع اللواء عصام سعد، أعمال تطعيم المواطنين بمركز الشباب، موجها الشكر للفريق الطبى المشارك فى الحملة والقائمين على مركز شباب ناصر للتنظيم الفعالية وتطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية وتنظيم دخول المواطنين بسهولة وتطبيق التباعد الاجتماعى وقياس درجة الحرارة للمترددين للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا.

 

وعبر عدد من الشباب والمواطنين بمركز شباب ناصر عن شكرهم للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وللحكومة على الاهتمام بتوفير اللقاحات والأدوية الخاصة بكورونا، وتوجهوا بالدعاء أن يحفظ الله مصرنا الغالية وان يجنبها شر هذا الوباء.

 

وكان محافظ أسيوط قد ناشد المواطنين بالالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية ومنع التجمعات والإسراع في التسجيل علي الموقع الخاص بوزارة الصحة والسكان للحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد وبموجب التسجيل يتم تحديد الأيام المخصصة للحصول على جرعة اللقاح وذلك من خلال الخط الساخن 15335 معلنًا عن تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقى شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم الخاصة بفيروس كورونا المستجد والتعامل الفورى مع أية حالات اشتباه وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الاسبوع وهي رقم (2135603/ 088) الخاص بغرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة ورقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) أو رسائل الواتس آب (01000623873) بالإضافة إلى رقم غرفة الأزمات والطب الوقائي بمديرية الصحة بأسيوط (01060603745).

حملة لقاح كورونا بمركز شباب ناصر (6)
حملة لقاح كورونا بمركز شباب ناصر
 
 
حملة لقاح كورونا بمركز شباب ناصر (12)
حملة لقاح كورونا بمركز شباب ناصر

 

حملة لقاح كورونا بمركز شباب ناصر (13)
حملة لقاح كورونا بمركز شباب ناصر

 


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