كلية علوم الإسكندرية تعقد اجتماعا للتحقيق فى شكاوى واقعة مدرس الترقية

وأضافت الكلية إنه سيتم اليوم عقد اجتماع مع عميد الكلية والدكتوره رئيس مجلس قسم الكيمياء والدكتور محمود مرسي للتحقق من مصادقية ما تم التعليق به على تهنئته، علماً بأنه لم ترد لإدارة الكلية سابقاً أيّ شكاوى مكتوبة أو شفهية ضد الدكتور محمود مرسي من الطلاب سواء عن طريق مكتب الشكاوى الخاص بالطلاب أو عن طريق مكاتب الإدارة.

واشار البيان إنه لُوحظ أيضاً وجود تعليقات خارجة من عديد الأشخاص الذين لا ينتمون للمجتمع الجامعي ولا يمثلوا طلاب الكلية والتي تعد تشويهاً للكلية والعاملين بها وتؤكد إدارة الكلية احترامها وتقديرها لأعضاء هيئة التدريس بالكلية وأبنائها الطلاب وجموع فئات المجتمع".