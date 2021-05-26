اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 26 مايو 2021 03:38 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

كلية علوم الإسكندرية تعقد اجتماعا للتحقيق فى شكاوى واقعة مدرس الترقية

الأربعاء، 26 مايو 2021 02:44 م
كلية علوم الإسكندرية تعقد اجتماعا للتحقيق فى شكاوى واقعة مدرس الترقية جامعة الإسكندرية - أرشيفية
الإسكندرية أسماء على بدر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت كلية العلوم جامعة الإسكندرية، عقد اجتماع للتحقيق فى شكاوى واقعة مدرس الترقية الدكتور محمود مرسي، المدرس بكلية العلوم، والتى أثارت ترقيته ضجة كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعى «فيس بوك».
 
وقالت الكلية فى بيان رسمى ،اليوم الأربعاء، إن ما تم نشره أمس 25 مايو 2021 على الصفحة الرسمية لإدراة كلية العلوم جامعة الإسكندرية على موقع التواصل الإجتماعي (Facebook) والخاصة بـ «تهنئة د. محمود مرسي – المدرس بقسم الكيمياء بالكلية» والذي تم ترويجه بين رواد التواصل الإجتماعي, فإن كلية العلوم تتابع بكل إهتمام وتقدير جميع التعليقات والتفاعلات التي وردت أمس على هذا المنشور وذلك للوقوف على حقيقة تلك التعليقات.
 
وأضافت الكلية إنه سيتم اليوم عقد اجتماع مع عميد الكلية والدكتوره رئيس مجلس قسم الكيمياء والدكتور محمود مرسي للتحقق من مصادقية ما تم التعليق به على تهنئته، علماً بأنه لم ترد لإدارة الكلية سابقاً أيّ شكاوى مكتوبة أو شفهية ضد الدكتور محمود مرسي من الطلاب سواء عن طريق مكتب الشكاوى الخاص بالطلاب أو عن طريق مكاتب الإدارة.
 
واشار البيان إنه لُوحظ أيضاً وجود تعليقات خارجة من عديد الأشخاص الذين لا ينتمون للمجتمع الجامعي ولا يمثلوا طلاب الكلية والتي تعد تشويهاً للكلية والعاملين بها وتؤكد إدارة الكلية احترامها وتقديرها لأعضاء هيئة التدريس بالكلية وأبنائها الطلاب وجموع فئات المجتمع".
 
 

 


مدرس كليه علوم الاسكندريه

اخبار المحافظات

علوم اسكندريه

جامعه الاسكندريه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة