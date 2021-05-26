كاتدرائية العذراء بالأقصر: تنسيق مع الصحة لتطعيم الأباء والرهبان بلقاح كورونا

كتب أحمد عرفة

قال القس شنودة راتب، كاهن كاتدرائية العذراء بالأقصر، إن عدد من أصيبوا بفيروس كورونا في الأديرة بمحافظة الأقصر ليس كبيرا، موضحا أنه ظهرت بعض الإصابات في الأديرة رغم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا، وهذا سببه أن بعض الأفراد يتوافدون على الأديرة بالمحافظة.

وأضاف كاهن كاتدرائية العذراء بالأقصر، في تصريحات لبرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على قناة ON، أن توافد بعض المواطنين على الأديرة يحدث احتكاك بشكل يومى، ولكن هناك دراية جيدة ووعى جيد وفى نفس الوقت، ومضطرين نتعامل مع الناس ونستقبل الناس في الدير وهو ما أحدث بعض الإصابات بكورونا.

وتابع كاهن كاتدرائية العذراء بالأقصر: تم غلق الدير خلال الموجة الحالية لفيروس كورونا، موضحا أن هناك عمال يتوافدون على الدير لتلبية الاحتياجات الأساسية للدير وهذا يحدث بعض الإصابات رغم الإجراءات الاحترازية.

واستطرد كاهن كاتدرائية العذراء بالأقصر: ننبه على الشعب وندفعهم للتطعيم حيث إن التسجيل على الموقع الخاص بتلقى اللقاح سهل والجرعات متوافرة، وهناك تنسيق مع وزارة الصحة وجارٍ الآن لتطعيم الأباء والرهبان في الأديرة والراهبات يتم تطعيمهم خلال الأسبوعين الحالين.