ضبط 4 أطنان زيت صناعى مجهول المصدر فى حملات بالعاشر من رمضان

الشرقية - إيمان مهنى

شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على، فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة تموين الشرقية بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على المحال التجارية والمخابز للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقتة للمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية والتصدى بكل حزم لظاهرة تهريب السلع المدعمة وبيعها بالسوق السوداء وتطبيق القانون على المخالفين.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، تمكنت إدارة تموين العاشر من رمضان برئاسة أحمد إبراهيم مدير الإدارة من تحرير محضر ضد أحد أصحاب مصانع الكيماويات بالمنطقة الصناعية التالثة لوجود خامات إنتاج مجهوله المصدر حيث تم التحفظ على 4 تانك أبيض اللون بداخل كل تانك 1000 كيلو زيت صناعى يستخدم فى الأغراض الصناعية للبلاستيك بإجمالى 4 طن زيت صناعى على ذمه المحضر.

كما تم تحرير 3 محضر "جنح ادط" ضد أحد أصحاب أنشطة تجارية لعدم الإعلان عن الأسعار، وتحرير محضر ضد أحد أصحاب أنشطة تجارية لعدم وجود شهادات صحية للعاملين فى مجال الأغذية.