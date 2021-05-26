اليوم السابع
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ضبط 1857 شيشة وتحرير 3464 محضر عدم ارتداء كمامة فى حملات بالقليوبية

الأربعاء، 26 مايو 2021 12:07 ص
ضبط 1857 شيشة وتحرير 3464 محضر عدم ارتداء كمامة فى حملات بالقليوبية اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية
القليوبية إبراهيم سالم

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تابع عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، حملات غلق المحال المخالفة بمدن ومراكز المحافظة، بالإضافة إلى حملات لرفع الإشغالات بالتعاون بين مجالس المدن ومديرية الأمن، حيث تلقى تقريرا من نائبى المحافظ عن متابعة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية بمجالس مدن كفر شكر وحي شرق شبرا الخيمة، كما تابع حملات رؤساء مدن ومراكز وأحياء المحافظة عما أسفرت عنه حملات غلق المحال في تمام الساعة التاسعة مساء، تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء، لمواجهة الموجة الثالثة من فيروس كورونا المستجد، حفاظاً على صحة المواطن.

وتمكنت الحملات، من تحرير 124 محضر عدم ارتداء كمامة، بالإضافة إلى ضبط 60 شيشة، وغلق 13 مقهى، وتحرير 1 محضر لمخالفة مواعيد الغلق، بمدن وقرى المحافظة، كما تم فض سرادق لإقامة فرح بكفر شكر، تنفيذاً لقرارات رئاسة مجلس الوزراء فيما يتعلق بمواعيد غلق المحال التجارية والمقاهي والكافيهات، ضمن الخطة الشاملة للدولة في مجابهة تداعيات احتمالية العدوى بفيروس كورونا.

وبذلك يصبح إجمالى المخالفات اعتبارا من يوم الخميس 6 مايو وحتى اليوم، عن ضبط 1857 شيشة، وتحرير 3464 محضر عدم ارتداء كمامة، و328 غلق مقهي، و414 محضر مخالفة مواعيد الغلق.


اخبار القليوبية

محافظ القليوبية

مخالفة ارتداء الكمامات

مخالفة مواعيد الغلق

المقاهى

الشيشة

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