صحة الشرقية: الفرق المتنقلة تطعم المدرسين والعاملين بالمدارس بلقاح كورونا

الشرقية - حمدى عبد العظيم

تواصل الفرق الطبية المتحركة المخصصة لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا المستجد كوفيد 19 بمحافظة الشرقية، والتي تستهدف تطعيم المواطنين بالفئة العمرية المستحقة للحصول على لقاح فيروس كورونا، بالاستمرار في تطعيم المدرسين والعاملين بمدارس المحافظة، مع قياس العلامات الحيوية للمدرسين والعاملين، وذلك حفاظاً علي صحتهم وسلامتهم، وتم إتباع كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء التطعيم، وتقديم الخدمة لهم، تيسيراً عليهم من مشقة السفر، وحفاظاً عليهم من الإصابة بفيروس كورونا.

وأكد الدكتور هشام مسعود أن جميع مراكز التطعيم بلقاح كورونا بالمحافظة مستمرة بالعمل بكامل طاقتها خلال جميع أيام الأسبوع بما فيها الأجازات والعطلات الرسمية، مشيراً إلي أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بصحة وسلامة المواطنين، ولا تدخر أي جهد أو مال من أجل الحفاظ علي صحة وسلامة أبناء الوطن، مضيفاً أن وزارة الصحة قامت بتخصيص موقع إلكترونى لتسجيل بيانات المواطنين، لتلقي لقاح فيروس كورونا المستجد كوفيد19.