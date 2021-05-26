رئيس الأوبرا: عودة العمل بمسرح المنصورة القومى خلال عامين بعد إنهاء ترميمه ..صور

الدقهليه - شريف الديب

زار الدكتور مجدى صابر، رئيس الأوبرا المصرية اليوم، مسرح المنصورة القومى ، والذى تعرض للتخريب والدمار جراء وقوع تفجير مديرية أمن الدقهلية، عام 2013 ، حيث إن المسرح مجاور لمبنى المديرية ، فتأثرت حالته ، وتعد هذه هى الزيارة الأولى لرئيس الأوبرا منذ 8 سنوات.

وأكد رئيس الأوبرا على استمرار استكمال أعمال الإنشاء والصيانة، وتم الاتفاق مع الاستشارى والشركة المسئولة عن الأعمال ودار الأوبرا عن طريقه الترميم ، مع الوعد بإيجاز الأعمال خلال عامين ويكون المبنى جاهز للعمل مع المحافظة على شكل تراث المسرح.

وأوضح صابر أن أسباب توقف الإصلاحات والإنشاءات بالمبانى ، يرجع إلى بعض المعوقات فى المشاكل الهندسية وللحفاظ على المبنى الأصلى وسط مخاوف من سقوطة وتم عمل مقترحات هندسية جديدة حفاظا عليه.

يذكر أن أوبرا المنصورة كان سرايا للخديوى إسماعيل فى وقت من الأوقات، وبعدها تم تقديم عروض الأوبرا، وفى أيام جمال عبد الناصر تم تحويلها إلى مسرح المنصورة القومي .



ترميم مسرح المنصورة القومى



جانب من أعمال الترميم