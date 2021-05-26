حرفة سكندرية وصلت للعالمية.. صناعة النماذج البحرية الصغيرة وتحف بالقواقع والأصداف

الإسكندرية- جاكلين منير

قدم "اليوم السابع"، تغطية خاصة حول مهنة قديمة هى مهنة صناعة نماذج القطع البحرية والسفن، والتى اشتهرت بها منطقة بحرى بالإسكندرية، ووصلت إلى العالمية، حيث يتم صناعة ماكيتات ونماذج لجميع أنواع السفن البحرية والشراعية، بأيدى صناع مهرة توارثوها الأجيال أبا عن جد، وما زالت متواجدة حتى الآن ويتم التصدير البعض منها إلى الخارج .

"اليوم السابع" التقى بأحد أصحاب الورش الحرفية ومعرض بمدخل قلعة قايتباى، مهندس زياد أبو شنب، أحد صناع السفن بمنطقة القلعة والآنفوشى، والذى يقول إنه توارث تلك المهنة أبا عن جد بالإضافة إلى دراسته فى كلية الترسانة البحرية، وأنه يقوم بصناعة نماذج القطع البحرية التى يتم استخدامها فى الأعمال الديكورية سواء داخل مصر أو خارجها، حيث يتم تصدير بعض المنتجات الى دول أوروبية وعربية .

وحول فن صناعة السفن قال إن النماذج البحرية يتم تصنيعها كنموذج طبق الأصل للسفينة الأصلية ويتم تصنيعها بنفس مقايسات واتزان السفن البحرية، ويمكن لتلك النماذج أن تبحر فى البحر، وأكد أن تلك الصناعة هى صناعة يدوية من أرقى أنواع الأخشاب المصرية مثل خشب التوت والكافور والسويد، ثم خشب الموجنو والتك والارو وهى أفخر أنواع الأخشاب .

وقال إن النموذج الواحد يستغرق نحو أسبوع، والقطع الكبيرة بطول 85 مترا تستغرق نحو شهر، بسبب دقة التصميمات والأبعاد والاتزان اللازم للسفن، حيث يمكن للنموذج أن يسير فى البحر باستخدام الماتور .

وأكد أن تلك المهنة تحتاج صناع مهرة وعددهم قليلون فى الإسكندرية، فالنجار لا يعرف سر تلك المهنة "نجار البحر" بتميز بمهارة فائقة فى صناعة السفن بعكس النجار العادى، بسبب دقة التصميمات والأبعاد والاتزان الخاص بكل سفينة.

وأكد أبو شنب أن الإسكندرية هى مدرسة صناعة السفن الأولى على مستوى محافظات مصر، فهى تحتوى على أقدم ورش صناعة السفن، ومعظم صناع السفن فى المحافظات الأخرى تعلموا سر الصنعة من الإسكندرية.

أحد الأشكال مصنوعة



أشهر مهن بحري



الصناع أثناء عمل الماكيت



صناعة الماكيتات والتحف



صناعة الماكيتات والقواقع ولوازم السفن



صناعة ماكيات قواقع



صناعة ماكيت سفينه صغيرة



صناعة ماكيت يخت



صناعة ماكيتات السفن



صناعة متعلقات السفن_1