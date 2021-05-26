جولة لمحافظ الغربية بسمنود وطنطا لمتابعة تطبيق إجراءات الحد من انتشار كورونا

أجرى الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، جولة مساء اليوم، لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا المستجد والالتزام بمواعيد غلق المحال، حيث تفقد المحافظ خلال الجولة محيط مقر مجلس مدينة سمنود والشوارع المجاورة له، إلى جانب تفقد قرى "كفر الثعبانية ، كفر حسان ، بهبيت الحجارة والناوية" بمركز سمنود، وتم غلق 6 ورش وغلق وتشميع 2 مقهى لتقديمهما الشيشة.

واستمرت الجولة لتشمل مدينة طنطا، حيث تفقد المحافظ شوارع "طريق شوبر، الطريق السريع طنطا -إسكندرية، النادي، كفر عصام، نادي المعلمين" ، وأسفرت الجولة عن غلق مقهى و2 ورشة لمخالفتهم مواعيد الغلق المنصوص عليها من مجلس الوزراء.

جولة مسائية لمحافظ الغربية بسمنود وطنطا



جولة مسائية لمحافظ الغربية بسمنود وطنطا



جولة مسائية لمحافظ الغربية بسمنود وطنطا



جولة مسائية لمحافظ الغربية بسمنود وطنطا



جولة مسائية لمحافظ الغربية بسمنود وطنطا

جولة مسائية لمحافظ الغربية بسمنود وطنطا