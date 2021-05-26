توعية المواطنين بقرى "حياة كريمة" فى كفر الشيخ بأهمية تلقي لقاح كورونا

كفر الشيخ - محمد سليمان

شهدت عدد من قرى محافظة كفر الشيخ، حملة لطرق الأبواب لتوعية السيدات بأهمية التسجيل للحصول على لقاح كورونا، في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وبتوجيهات الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومى للمرأة، ودعم اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، وبرئاسة وإشراف الدكتورة أماني شاكر، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ، بتنسيق شاهندا كمال، استهدفت الحملة خلال يومين 5097 زيارة، و8254 سيدة ، و6974 من الرجال.

وقالت الدكتورة أماني شاكر مقرر فرع المجلس القومي للمرأة، إن الحملة لاقت دعم اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ، مؤكدة أن أعضاء الفرع ورائدات المجلس، ومجموعة من الشباب المتطوعين، ساعدوا السيدات فى التعريف بتسجيل بياناتهن للحصول على اللقاح على موقع وزارة الصحة، وتوعيتهن بمساعدتهن فى التسجيل من خلال الخط المختصر 15115، أو من خلال فروع المجلس المختلفة بالمحافظات، كما تم تنفيذ لقائين بقرية ابيانه استهدف 20 سيدة ولقاء بمدينة مطوبس استهدف 22 سيدة.

ويذكر أن المجلس القومي للمرأة يطلق هذه الحملة في إطار جهوده المتواصلة لتوعية السيدات بسبل الوقاية من فيروس كورونا لحماية أنفسهن وأسرهن من هذا الفيروس الشرس، وتعريفهن بالجهود التي تبذلها الدولة المصرية في إطار مساعيها الحثيثة لمواجهة الجائحة، وتوفير اللقاح بالمجان للجميع، ويتم تنفيذ الحملة بقرى مبادرة "حياة كريمة " بمركز مطوبس وهي قرى ابيانه ، الجزيرة الخضراء، قومسيون شرق ، قومسيون غرب ، برج مغيزل، برمبال ، بريدعه، منية المرشد،بني بكار، خليج قبلي ،خليج بحري ، عزب العرب ، وقف قبلي وبحري،عزبة عمر،معدية المهدي، والبصراط، كما تم تسجيل 217 سيدة للحصول على لقاح فيروس كورونا.