تفاصيل خطة جامعة بنى سويف للاستعداد لامتحانات الفصل الدراسى الثانى

ناقش الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بنى سويف، اليوم، خلال ترأسه لمجلس الجامعة في جلسته رقم 197، بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء المجلس، خطة استعدادات الجامعة لامتحانات الفصل الدراسى الثانى، وتفعيل الإجراءات الاحترازية والوقائية التي يتم تنفيذها داخل كافة الكليات في مواجهة فيروس كورونا، حرصًا على سلامة الطلاب والقائمين على الامتحانات.

وناقش الدكتور منصور، خلال المجلس، استعدادات الكليات المختلفة للامتحانات وخطة كل كلية لعقد الامتحانات، مطالبا بضرورة تواجد إدارة كل كلية على مدار الأسبوع خلال فترة عقد الامتحانات لحل أى مشكلة تقابل الطلاب من خلال جدول يتم وضعه والالتزام به، وضرورة تواجد أستاذ المادة خلال الامتحان لتذليل أي صعوبات قد تقابل الطلاب والرد على كافة الأسئلة، وقيام كل عميد بإرسال تقرير يومي عن سير الامتحانات داخل الكلية.

وشدد رئيس جامعة بنى سويف على ضرورة التزام كافة العاملين بالجامعة بارتداء الكمامات والتباعد وضرورة اتباع الطلاب لكافة التعليمات داخل اللجان، طبقا لما هو مدون على اللافتات الإرشادية حرصًا على سلامتهم، مؤكدًا ضرورة تواجد الطلاب قبل بداية اللجنة بوقت كاف لإجراء عمليات التعقيم والكشف الحراري مع ضرورة إرتدائهم الكمامات وعبورهم من بوابات التعقيم.