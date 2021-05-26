الحماية المدنية بالقليوبية تسيطر على حريق فى مخزن قطع غيار بطوخ

القليوبية إبراهيم سالم

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، بقيادة العميد عمرو حرب مدير الحماية المدنية بالقليوبية، من السيطرة على حريق اندلع داخل مخزن قطع غيار سيارات بقرية الدير بدائرة مركز شرطة طوخ، دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية، وأسفر الحريق عن التهام 2 كونتينر، وتحرر المحضر اللازم، وإخطار النيابة العامة، التي أمرت بانتداب المعمل الجنائي لبيان أسباب الحريق، وطلب تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.

تلقى اللواء حاتم الحداد، مدير المباحث الجنائية، إخطارا من العميد عمرو حرب مدير الحماية المدنية بالقليوبية، بلاغاً يفيد باندلاع حريق فى مخزن قطع غيار سيارات بقرية الدير دائرة مركز طوخ.

وعلى الفور انتقل المقدم محمود إسماعيل، رئيس مباحث المركز، والرائد أحمد بدوي، رئيس الحماية المدنية في طوخ، و3 سيارات إطفاء، وجرت السيطرة على النيران، وبالمعاينة تبين أن الحريق شب في قطعة أرض عبارة عن مخزن قطع غيار سيارات.

وبالفحص تبين أن النيران التهمت 2 كونتينر يحتويان على قطع غيار سيارات، ورجحت الأجهزة الأمنية أن يكون سبب الحريق ماس كهربائي، وتم تحرير المحضر اللازم.