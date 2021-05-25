71 محضر تسول فى ميادين قنا خلال حملة للقضاء على التسول

قنا صابر سعيد

قال اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، إن لجان مكافحة ظاهرة التسول تواصل عملها بمراكز قنا التسعة فى المرور اليومى برئاسة رؤساء الوحدات المحليه على الشوارع العامه والميادين لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة إزاء المتسولين، وذلك عقب تكرار الشكاوى من انتشارهم.

وأضاف الداودي، أن إجمالى محاضر التسول التى جرى تحريرها للمتسولين بلغت 71 محضرا، مؤكدا أن الحملات ستتواصل للقضاء على هذه الظاهرة الخبيثة التى تسيء للواجهة الحضارية لمحافظة قنا الجميلة، مشيدا بجهود لجان مكافحة التسول التى سرعان ما لاقت استحسان المواطن القنائي، مشيرا إلى أن التسول جريمة يعاقب عليها القانون كما للتسول علاقة وثيقة بجرائم عديدة منها النشل والتحرش واستغلال الأطفال وتعطيل الطريق والمرافق.

وأشار محافظ قنا، إلى أن لجنة مكافحة التسول بمركز نجع حمادى شمال المحافظة، تلقت عددا من البلاغات من سيدات وفتيات بقيام أحد المتسولين بالتحرش بهن، على الفور جرى ظبط المتسول ويدعى عبد النبي. ح، وبرفقته طفلة مجهولة يستخدمها فى أعمال التسول، وتم تسليمه لمركز شرطة نجع حمادى لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

كان محافظ قنا قد أصدر قرارا برقم 288 لسنة 2021، يتضمن تشكيل لجنة فى كل مركز برئاسة رئيس الوحدة المحلية وعضوية ممثلين عن التضامن الاجتماعى ولجنة حماية الطفل للمرور اليومى على الشوارع لمنع ظاهرة انتشار المتسولين واستغلال الأطفال فى أعمال التسول، عبر اتخاذ الإجراءات القانونية عقب فحص الحالات.