نائب رئيس جامعة طنطا يفتتح أولى دورات "إعداد القادة الأكاديميين"

الغربية محمد طارق

افتتح الدكتور كمال عكاشة، نائب رئيس جامعة طنطا لشئون الدراسات العليا والبحوث، اليوم الثلاثاء، أولى دورات البرنامج التدريبى الموحد "إعداد القادة الأكاديميين" ، بقاعة المؤتمرات بمقر إدارة الجامعة، تحت رعاية الدكتور محمود ذكى رئيس الجامعة.

‏

شارك في الحضور الدكتور الرفاعي مبارك نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب ، وعمداء الكليات ومديرو المستشفيات الجامعية، وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

وأشار نائب رئيس جامعة طنطا، إلي أن الدورة الأولي مستمرة علي مدار ثلاثة أيام، وتهدف إلي تزويد المشاركين بالمعارف والمهارات اللازمة للتعليم عن بعد وإكسابهم الاتجاه الإيجابي ‏نحو مهارات القيادة والإدارة اللازمة ‏لقيادة المؤسسات الأكاديمية المختلفة، ‏لافتا إلي أن الدورة تستهدف أعضاء هيئة التدريس في الجامعات والمعاهد ومراكز البحوث قيادات الجمعيه المرشحين المراكز القيادية.

شملت فعاليات اليوم الأول محاضرتين في مجال التخطيط الاستراتيجي حاضر فيها الدكتور كمال عكاشة نائب رئيس جامعة طنطا للدراسات العليا ، والتطوير المؤسسي في قطاعات التعليم وطلاب الدراسات العليا وخدمة المجتمع وتنمية البيئة والعلاقات الدولية، وحاضر فيها الدكتور عاطف نوير.

وأضاف الدكتور كمال عكاشة، أن حجز الدورات يتم بمقر مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالدور الخامس بمركز التطوير بالمجمع الطبى، مثمنا جهود الدكتور ياسر قنصوة، ‏مدير مركز تنمية قدرات أعضاء التدريس والقيادات بالجامعة، والدكتوره مني حجازي.

ويذكر أن مجلس جامعة طنطا في جلسته الأخيرة برئاسة الدكتور محمود ذكى، قد وافق علي عقد أولى دورات البرنامج التدريبى الموحد "إعداد القادة الأكاديميين" ، لمن يرغب فى الترشح لوظيفة عميد كلية أو معهد بالجامعات المصرية.