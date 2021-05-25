اليوم السابع
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محافظ كفر الشيخ: بدء إنشاء الحديقة العامة المجانية غرب العاصمة

الثلاثاء، 25 مايو 2021 09:00 م
محافظ كفر الشيخ: بدء إنشاء الحديقة العامة المجانية غرب العاصمة الحديقة العامة غرب كفر الشيخ
كفر الشيخ محمد سليمان

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تشهد منطقة غرب كفر الشيخ، بدء إنشاء الحديقة العامة المجانية، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بإشراف اللواء أشرف موافى، السكرتير العام للمحافظة، ومتابعة اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، لتطوير الحديقة الممتدة بطول طريق صبري القاضي، ووضع مظلات ومقاعد وبرجولات وألعاب أطفال، ورفع كفاءة الإنارة بها، وزراعة الأشجار، ورصف جزء منها بالأنترلوك، على غرار الحديقة العامة المجاورة لديوان المحافظة والممتدة لحديقة صنعاء، لتكون متنفساً جديداً لأهالي غرب العاصمة.
 
يأتي ذلك ضمن الخطة التي وضعها محافظ كفر الشيخ، لتطوير الحدائق العامة بالمحافظة، لتستقبل الأهالي غرب وشرق ووسط العاصمة مجاناً دون مقابل، إضافة لإقامة حدائق عامة مجانية بالمراكز والمدن على غرار الحدائق العامة بالعاصمة.
 
الاعمال-الجارية-بالحديقة
الاعمال-الجارية-بالحديقة

الحديقة-العام-غرب-كفر-الشيخ
الحديقة-العام-غرب-كفر-الشيخ

حديقة-عامة-غرب-كفر-الشيخ-مجانية
حديقة-عامة-غرب-كفر-الشيخ-مجانية

 


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