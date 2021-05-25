محافظ كفر الشيخ: بدء إنشاء الحديقة العامة المجانية غرب العاصمة

كفر الشيخ محمد سليمان

تشهد منطقة غرب كفر الشيخ، بدء إنشاء الحديقة العامة المجانية، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بإشراف اللواء أشرف موافى، السكرتير العام للمحافظة، ومتابعة اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، لتطوير الحديقة الممتدة بطول طريق صبري القاضي، ووضع مظلات ومقاعد وبرجولات وألعاب أطفال، ورفع كفاءة الإنارة بها، وزراعة الأشجار، ورصف جزء منها بالأنترلوك، على غرار الحديقة العامة المجاورة لديوان المحافظة والممتدة لحديقة صنعاء، لتكون متنفساً جديداً لأهالي غرب العاصمة.

يأتي ذلك ضمن الخطة التي وضعها محافظ كفر الشيخ، لتطوير الحدائق العامة بالمحافظة، لتستقبل الأهالي غرب وشرق ووسط العاصمة مجاناً دون مقابل، إضافة لإقامة حدائق عامة مجانية بالمراكز والمدن على غرار الحدائق العامة بالعاصمة.