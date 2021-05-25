فريسكا وذرة مشوية وغناء.. عودة الحياة لكورنيش الإسكندرية.. صور

الإسكندرية أسماء على بدر

يشهد كورنيش الإسكندرية، أجواء مبهجة تستمر حتى الساعات الأولى من الصباح، حيث يتواجد المواطنين للاستمتاع بالطقس والهروب من ارتفاع الحرارة، ويقوم عدد من الشباب بالعزف والموسيقى والتقاط المواطنين الصور التذكارية، بينما يستمتع البعض الآخر بتناول المثلجات والذرة المشوى والمشروبات.

وكان قد قام اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، بجولة تفقدية على شواطئ الإسكندرية، لمتابعة إعادة فتح الشواطئ واستقبال المواطنين بها، ومدى الالتزام بالإجراءات الإحترازية للحد من انتشار جائحة كورونا. وذلك بحضور اللواء جمال رشاد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، وجميع الجهات المعنية.

وهنأ المحافظ شعب الإسكندرية على إعادة فتح الشواطئ بعد غلقها لمدة عام ونصف وفقاً لقرارات مجلس الوزراء. مؤكدا أن قرار فتح الشواطئ سيكون له مردودا إيجابيا كبيرا على مستأجرى الشواطئ والعاملين بها والذين تأثروا بغلقها خلال الفترة الماضية وانعاش الحركة الاقتصادية بالشواطئ.