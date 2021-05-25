افتتاح أول استوديو لتدريب طلاب قسم الإعلام بكلية الآداب جامعة كفر الشيخ

كفر الشيخ محمد سليمان

افتتح الدكتور عبد الرازق دسوقى، رئيس جامعة كفر الشيخ، معرضاً للفنون التشكيلية والرسم لطلاب الفرقة الثالثة قسم التربية الفنية بكلية التربية النوعية تحت عنوان "عرايس الجوخ" و"قصاقيص وألوان" "فنون الخيامية، بحضور الدكتور حسن يونس، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور رضا صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد عبدالعال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أماني شاكر عميد كلية التربية النوعية وعمداء الكليات، بإشراف الدكتور رشا جاويش أستاذ المعادن المساعد بقسم التربية الفنية، والدكتورة مى السيد عبده.

كما افتتح رئيس الجامعة، أول استديو لتدريب طلاب قسم الإعلام بكلية الآداب، بحضور نواب رئيس الجامعة، والدكتور وليد البحيري عميد الكلية ووكلاء الكلية وأعضاء هيئة التدريس.

وأوضح عميد كلية الآداب، أنه تم تطوير مكتبة الكلية من خلال إنشاء وحدة المكتبة الرقمية والتى تقدم خدمات البحث فى كل من بنك المعرفة المصرى والفهرس الموحد للمكتبات الجامعية المصرية، وإتاحة خدمات استرجاع المعلومات على شبكة الإنترنت وتصنيف وفهرسة أوعية المعلومات، وفقا لقواعد مارك فورمات وخطة تصنيف ديوى مع طباعة الباركود لكل كتاب، وإتاحة الفهرس الآلى للمكتبة، وتفعيل خدمات الإعارة الآلية والجرد الآلى.

وأضاف البحيرى، كما تم تنفيذ "نداء آلى" خدمة مميزة للطلاب، وتسهيل التعامل مع شئون الطلاب والبرامج المميزة والخريجين استكمالا للتحول الرقمى فى كلية الآداب، كما تم تصميم مخزن لأوراق الإجابة باتباع إجراءات السلامة المهنية، كما تم تزويد المركز التكنولوجي للمكفوفين بأكبر مكتبة بنظام برايل ومجموعة من أجهزة الحاسوب عليها برامج تؤهل المتلقي لإجراء الامتحان على هذه الأجهزة دون مرافق.

وأكد الدكتور عبد الرازق دسوقى، رئيس جامعة كفر الشيخ، اهتمام ودعم الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية بتطوير التعليم بشقيه الجامعى، وقبل الجامعى، لتوفير أحدث وأرقى مستويات التعليم للمواطن المصرى، بما يسهم فى تحقيق أهداف التنمية الشاملة، وإحداث طفرة مستدامة فى جودة الحياة ومستويات المعيشة للمواطنين.

وأشار البحيرى إلى حرص الجامعة على تطوير منظومة التعليم والاختبارات، لرفع مستوى خريجيها لتواكب خريجى الجامعات العالمية فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية الرشيدة باكتشاف ورعاية الطلاب المتفوقين والمبتكرين والطلاب المتعثرين والطلاب ذوى الهمم و إعداد خريج مؤهل وقادر على المنافسة في سوق العمل محليًا وإقليميًا وعالميا، داعياً الطلاب بالالتزام بميثاق الشرف الإعلامي ومراعاة مصالح الوطن والمواطن والصالح العام.

فى سياق آخر، عقد مجلس جامعة كفرالشيخ اجتماعه الشهري، اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور عبد الرازق دسوقي ،رئيس الجامعة ، بحضور الدكتور حسن يونس، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث ،والدكتور رضا صالح ،نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد عبدالعال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعمداء الكليات ، وأمين عام الجامعة،على صبري وأعضاء المجلس.

وشدد رئيس الجامعة، على الالتزام بتطبيق واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية من خلال منع تكدس الطلاب بمدرجات الامتحانات، ومراعاة التباعد الاجتماعي الكافٍ بين الطلاب بما يضمن حسن سير الامتحانات وسلامة الطلاب، وأعضاء هيئة التدريس والعاملين، والاستفادة من كافة إمكانيات الجامعة في إجراء الامتحانات بكامل الانضباط طبقاً لما أقره المجلس الأعلى للجامعات، مع استمرار تطبيق جميع القواعد المعمول بها في الفصل الدراسي الأول من حيث الاعتذارات عن دخول الامتحانات لمرضى كورونا أو المتخوفين.