مصير أحكام الإعدام الصادرة ضد "سفاح الجيزة" بعد طعنه أمام النقض

كتب أحمد الجعفري

تقدم دفاع قذافى فراج المعروف إعلاميًا بـ"سفاح الجيزة"، بطعن أمام محكمة النقض على الحكم الصادر بإعدامه فى قضية قتل صديقه "رضا" وقضية قتل شقيقة زوجته "نادين"، ويستعد لكتابة مذكرة طعن على حكم إعدامه فى قضية قتل فتاة بمحافظة الإسكندرية.

ويرصد "اليوم السابع" مصير تلك القضايا بعد الطعن عليها.

1- تقوم محكمة النقض بدراسة مذكرة الطعن على الحكم، المقدمة من دفاع المتهم.

2- بعد الإطلاع على المذكرة قبول الطعن يتم تحديد موعد لإعادة نظر القضايا.

3- تعيد محكمة النقض نظر القضايا، وبعدها تصدر حكمها.

4- يحق لمحكمة النقض تأييد الحكم أو تخفيفه أو إلغائه والقضاء ببراءة المتهم.

5 - الحكم الصادر من محكمة النقض يكون نهائى وبات وواجب النفاذ.

كانت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار حسين مسلم أصدرت حكم بإعدام قذافى فراج فى اتهامه بقتل شقيقة زوجته نادين، وأصدرت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار عماد عطية حكم أخر بإعدامه لاتهامه بقتل صديقه "رضا".

وكانت النيابة العامة، أخطرت وفقا لقانون الإجراءات الجنائية، المتهم قذافى فراج الشهير بـ "سفاح الجيزة" داخل محبسه بقرار إحالته محبوسا إلى محكمة الجنايات، بعد توجيه تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد لـ 4 أشخاص هم صديقه وزوجته وسيدتين، بالجيزة والإسكندرية.

وأحال المستشار حماده الصاوي، النائب العام، المتهم "قذافي فراج" إلى محكمة الجنايات في أربعة قضايا بدوائر الهرم وبولاق الدكرور بالقاهرة والمنتزه بالإسكندرية؛ لمعاقبته فيما نُسب إليه من قتله عمدًا أربعة ضحايا -هم زوجته وسيدتان ورجل- مع سبق الإصرار خلال عامي 2015 و2017 وإخفائه جثامينهم بدفنها في مقابر أعدها لذلك.

وقالت "النيابة العامة" إنها أقامت الدليل ضد المتهم في القضايا الأربعة من شهادة 17 شاهدًا، واعترافات المتهم في التحقيقات، واستخراج رفات جثامين المجني عليهم من الأماكن المدفونة بها، وما ثبت بتقارير الصفة التشريحية لتلك الجثامين وتطابق البصمات الوراثية المأخوذة منها مع مثيلتها المأخوذة من ذوي المجني عليهم، وما ثبت بتقارير "الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية" بشأن فحص الآثار المرفوعة من أماكن استخراج الجثامين، فضلًا عن محاكاة المتهم لكيفية ارتكابه الوقائع الأربعة ، وكشفت التحقيقات أن المتهم استخدم مادة سامة فى قتل اثنين من المجنى عليهم قبل دفنهم.