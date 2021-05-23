اليوم السابع
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محافظ الغربية يغلق 7 محلات وورشة لمخالفتها الإجراءات الاحترازية بكفر الزيات

الأحد، 23 مايو 2021 12:00 ص
محافظ الغربية يغلق 7 محلات وورشة لمخالفتها الإجراءات الاحترازية بكفر الزيات محافظ الغربية
الغربية مصطفى عادل

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تفقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، شوارع مدينة كفر الزيات ( الكورنيش ، مصطفى كامل ، الشركات ، الجيش ، أنور السادات ، عبد الخالق متولي ، طريق كفر الزيات -طنطا ) لمتابعة التزام (الورش ، الكافيهات ، المطاعم والمحال التجارية) بمواعيد الغلق المقررة وكذلك الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية من التزام التباعد وارتداء الكمامات في أماكن تقديم الخدمات ، إلى جانب رفع كافة الإشغالات المتعدية على حرم الطريق . 
 
وأسفرت الجولة عن غلق وتشميع 5 ورش ومحلين ومقهى، لمخالفتهم الإجراءات.
 
 

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كفر الزيات

كورونا

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