محافظ الغربية يغلق 7 محلات وورشة لمخالفتها الإجراءات الاحترازية بكفر الزيات

الغربية مصطفى عادل

تفقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، شوارع مدينة كفر الزيات ( الكورنيش ، مصطفى كامل ، الشركات ، الجيش ، أنور السادات ، عبد الخالق متولي ، طريق كفر الزيات -طنطا ) لمتابعة التزام (الورش ، الكافيهات ، المطاعم والمحال التجارية) بمواعيد الغلق المقررة وكذلك الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية من التزام التباعد وارتداء الكمامات في أماكن تقديم الخدمات ، إلى جانب رفع كافة الإشغالات المتعدية على حرم الطريق .

وأسفرت الجولة عن غلق وتشميع 5 ورش ومحلين ومقهى، لمخالفتهم الإجراءات.