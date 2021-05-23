قصة دير الأنبا أنطونيوس الأثرى أحد أقدم الأديرة فى العالم.. اقرأ التفاصيل

كتب ــ محمد الأحمدى

يعتبر دير الأنبا أنطونيوس أحد أقدم الأديرة الأثرية فى العالم، حيث تجمــع الرهبان حـول القديس أنطونيوس وكانوا يعيشون فى مغائــر نحتوهــا لأنفســهم فــى الجبــل، وصــارت المغــارة هـى الحجــرة أو الوحــدة التــى يعيــش فيهــا الراهــب فــى عزلــة تامــة عــن العالــم وهــذا مــا يعــرف بالقلايــة، وحينمــا صــار الجبــل ممتلئــا بالمغائــر (القلالــى) أطلــق علىــه جبــل القلالــي أو جبــل القلالــة، والــذي صــار يعــرف الآن بجبــل الجلالــة أو جبــل الجلالــى، ولــم يكــن هنــاك فــى ذلــك الوقــت مــا يجمــع الرهبــان فــى مــكان واحــد مغلــق.



الدير من الداخل

وفى عام 2003م قــام الديــر بعمــل ترميــم كامــل وشــامل وأيضًـا بعـض الحفريــات، تــم التوصل إلـى بعــض الاكتشــافات الهامــة لحيــاة الرهبــان فــي ذلــك الزمــان، وكيــف بــدأت أول نبتــة ديريــة فــي هــذا المــكان وهــو مــا يمثــل بدايــة نشــأة ديــر القديــس أنطونيــوس فــي نهايــة القــرن الثالــث الميــلادى و بدايــة القــرن الرابــع الميــلادى، حيــث تــم اكتشــاف وادي يبلــغ طولــه مــا يقــرب مــن 150 متــرًا وعرضــه 25 متــرًا وعمقــه 2،5 متــر.

محتويات الدير

وديــر الأنبــا أنطونيــوس الأثــرى مــن أجمــل الأديــرة القبطيــة وأكملهــا ، حيــث يوجــد بالديــر كل مســتلزمات الحيــاة الرهبانيــة التــي كان يســتعملها الرهبــان فــى الماضــى وعلــى ســبيل المثــال: عين الماء – طاحونة الغلال – طاحونة ومعصرة الزيتون – فرن القربان

مدخل الدير (الساقية): هــو المدخــل الرئيســى للديــر والــذي كان يســتعمل لدخــول وخــروج الأشــخاص والاحتياجــات مــن والــي الديــر، وهــذ مــا يســمي بالســاقية ، وتســمي بالســاقية لأن نظــام المدخــل عبــارة عــن بكــرة إســطوانية تــدور حــول نفســها ، وعنــد دوران البكــرة يمكــن أن تســحب أو تدلــي الحبــل الســميك المتصــل بهــا

-المكتبة الأثرية – الطافوس – صالة عرض التراث – قصر الآباء الأساقفة – قلالى الرهبان – بيت الخلوة للشباب

الأسوار الحديثة للدير وما بداخلها – بيت الخلوة للشباب – الطاقة الشمسية:

يعد ديــر الأنبــا أنطونيــوس رائــدا فــي مجــال اســتخدام الطاقــة الشمســية كمصــدر للطاقــة، ويعتبر رئيس الدير الحالى الأنبا يسطس.

كنائس الدير:

كنيســة الأربعــة مخلوقــات غير المتجســدين

كنيسة الأنبا أنطونيوس الأثرية

كنيسة الآباء الرسل

كنيسة الأنبا مرقس الأنطوني

كنيسة الأنبا أنطونيوس والأنبا بولا

كنيسة السيدة العذراء بمبني الربتية

كنيسة الشهيد مارجرجس بمبني الربتية

كنيسة الشهيدة رفقة والقديس

أبانوب بمبني الربتية

كنيسة الملاك ميخائيل بالحصن

كنيسة الشهيد مارمينا العجايبي

كنيسة الآباء البطاركة

كنائس خارج أسوار الدير الأثري

كنيسة السيدة العذراء والقديس الأنبا أنطونيوس

كنيسة مغارة الصليب

كنيسة القديس بولس البسيط

كنيسة بيت الآباء الكهنة

مغارة القديس الأنبا أنطونيوس

8 رهبانة ارتقوا الكرسى البابوى

قداســة البابــا غبريــال الســادس الـــ91

قداســة البابــا يوأنــس الخامــس عشــر الـــ 99

قداســة البابــا مرقــس الســادس الـــ 101

قداســة البابــا يوأنــس الســادس عشــر الـــ 103

قداســة البابــا يوأنــس الثامــن عشــر الـــ 107

قداســة البابــا مرقــس الثامــن الـــ 108

قداســة البابــا كيرلس الرابــع ) أبو الإصلاح ( الـــ 110

قداســة البابــا يوســاب الثانــى الـــ 115