اليوم السابع
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شون وصوامع الغربية تستقبل 126916.584 طن قمح حتي الآن

الأحد، 23 مايو 2021 01:00 ص
شون وصوامع الغربية تستقبل 126916.584 طن قمح حتي الآن قمح أرشيفية
الغربية عادل ضرة

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أعلن المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، فى بيان له، أن إجمالى ما تم توريده من القمح منذ بداية موسم الحصاد 126916.584 طن حتى الآن للشون والصوامع والهناجر بنطاق المحافظة في 22 صومعة وهنجر وشونة ، بعد أن تم توريد 2257.185 طن قمح اليوم .
 
وأوضح أن شون البنك الزراعي استقبلت حتي الآن 43047.098 طن قمح، وتوريد 141420.645 طن لصوامع شركة مطاحن وسط وغرب الدلتا، وتوريد 42448.841 لصوامع الشركة المصرية القابضة للصناعات الغذائية.
 
وأشار إلى أن هناك لجانا من المديرية متواجدة فى الصوامع والشون والهناجر لفحص القمح الوارد، وتحديد درجة النظافة والشوائب، والاستلام على أن يتم صرف مستحقات المزارعين أولا بأول.
 
 

محافظة الغربية

تموين الغربية

توريد القمح

موسم حصاد القمح

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