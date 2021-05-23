تعرف على أعمال التطوير التى نفذتها وزارة الرى بالقناطر الخيرية

كتبت ــ أسماء نصار

تواصل وزارة الموارد المائية والرى، أعمال التطوير المستمرة التي تقوم بها لحدائق الري بالقناطر، لرفع كفاءتها بما يتناسب مع الجمهور.

وفى التقرير التالى نرصد أعمال التطوير التى نفذتها الوزارة فى حدائقها بالقناطر الخيرية:

2- أعمال التطوير تشتمل على عمل بحيرة صناعية بطول 150 مترا على جانبيها أحواض من الزهور ومقاعد من الرخام وشلالات صناعية بالإضافة لكافتيريا وقاعة أفراح ومسطحات كبيرة من النجيلة الخضراء والأشجار والزهور والنباتات والأشجار النادرة ومقاعد خشبية وبرجولات ومشايات ودورات مياه، مع استخدام شبكة رى حديث وإنارة ليلية للحديقة.

3- جميع أعمال التطوير يتم تنفيذها ذاتياً من خلال أجهزة الوزارة اعتماداً على مهندسي وعمال الوزارة وباستخدام المعدات والورش والمشاتل والصوب التابعة لها.

4- تم الانتهاء من تطوير حديقة عفلة بالقناطر الخيرية والتى تقع على الجسر الأيسر لفرع دمياط بين قناطر فم فرع دمياط القديمة وقناطر فم فرع دمياط الجديدة ، على مساحة (13) فدانا.

5- اشتملت أعمال التطوير بحديقة عقلة على إنشاء ممشى أهل مصر بواجهة الحديقة على فرع دمياط بين القنطرتين .

6 - تتمتع حديقة عفلة بمجموعة من الأشجار النادرة التى استوردها محمد على باشا من الخارج لزراعتها في حدائق القناطر ويصل عمرها إلى 200 عام .

7- انتهت الوزاره من تطوير حديقه المركز الثقافي بمساحة (9) أفدنة وحديقة النيل على فرع رشيد على مساحة (6) أفدنة .

8-من المنتظر أن تبدأ الوزارة في تطوير حديقه الياسمين بمسطح (7) أفدنة قريباً.