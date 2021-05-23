الأعلى للآثار: اكتشاف ختم محمد على أثناء عملية ترميم المسجد وبرج الساعة

كتب رامى محيى الدين

علق عاطف الدباح مدير المكتب الفنى للأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، على تطوير جامع محمد على وبرج الساعة بالجهود الذاتية، قائلا إن عملية الترميم تسير بشكل جيد في أماكن الصلاة وقبر محمد على وبرج الساعة وأعمال الصيانة للنجفة الرئيسيةـ وهذه النجفة ارتفاعها 3 أمتار وعرضها 5 أمتار.



وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج التاسعة المذاع على القناة الأولى مع الإعلامى محمد الشاذلى: تم اكتشاف ختم محمد على أثناء ترميم الأعمدة مع بعض الأثريين المشرفين على الأعمال، واكتشفوا الختم فى العمود السادس من صحن محمد على.



وأكد أن القباب جرت عملية تنظيفها وبعضها كان في حاجة للترميم إلى جانب أعمال الصيانة للخدمات في الجامع الأثرى والقلعة بشكل عام من خلال الدعم الكامل، ولدينا مراكز علمية ومتخصصين في الآثار الإسلامي وأساتذة في الجامعات لإعادة الشىء لأصله، ولم نستعن بأى شركة من خارج المجلس الأعلى للآثار، وجرت الاستعانة بالخامات الموجودة داخل المجلس الأعلى ولدينا تخصصات مختلفة من الأثريين.