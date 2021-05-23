اعترافات المتهمين بالتنقيب عن الآثار في المطرية: الأرض مليانة خير وكنوز

كتب عبد الله محمود

كشفت تحقيقات النيابة العامة، حول واقعة ضبط تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامي فى التنقيب عن الآثار، عن تفاصيل كثيرة عن الواقعة، حيث أدلى المتهمون خلال التحقيقات الأولية معهم باعترافات تفصيلية، موضحين أنهما اتفقا فيما بينهما على البحث والتنقيب عن القطع الأثرية أسفل المنازل القديمة بمنطقة المطرية وعين شمس، مضيفين أن هاتين المنطقتين تحتويان على خير وكنوز أثرية، نظرا لوجود المدينة الفرعونية القديمة بها، لافتين إلى أنهما انطلاقا من اعتقادهما هذا قررا البحث والتنقيب أسفل المنازل القديمة التى يعتقد أن أسفلها قطع أثرية، بقصد الثراء السريع.

وكانت نيابة المطرية الجزئية، أمرت بحبس تشكيل عصابي 4 أيام على ذمة التحقيق، تخصص نشاطه الإجرامي فى التنقيب عن الآثار، حيث تم ضبط المتهمين داخل إحدي العقارات بدائرة القسم ، كما كلفت المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة.

البداية كانت بتمكن ضباط مباحث قسم شرطة المطرية، من إلقاء القبض على عاطلين، مقيمان بدائرة القسم، وذلك بتهمة التنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات فى المنطقة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال قيامهما بالتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات ملك أحدهما"، وعُثر بداخله على (حفرة قطرها 2×2 متر بعمق 3 متر - أدوات التنقيب)، وبمواجهتهما اعترفا بقيامهما بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة للتحقيق.