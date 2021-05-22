8 أحداث ينتظرها مساهمو البورصة المصرية أبرزها قضية "الأهرام للطباعة"

كتب هانى الحوتى

ينتظر مساهمو البورصة المصرية ، 8 أحداث هامة خلال الأسبوع الجارى من بينها عقد عمومية 6 شركات وهم الأولى للاستثمار والتنمية العقارية، المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية، أجواء للصناعات الغذائية، جلاكسو سميثكلاين، مرسى مرسى علم للتنمية السياحية، بنك فيصل الإسلامى المصرى، ونظر قضية الأهرام للطباعة والتغليف وتوزيع كوبون لشركة زهراء المعادى للاستثمار والتعمير.

تبدأ أحداث البورصة غدًا الأحد بعقد الجمعية العامة غير العادية لشركة الأولى للاستثمار والتنمية العقارية، لمناقشة اعتماد زيادة رأس المال المصدر بمبلغ 1.37 مليون جنيه بواقع 0.25 سهم لكل سهم عن طريق توزيع أسهم مجانية على المساهمين، والتصديق على تعديل المواد 6 و7 من النظام الأساسى للشركة، والمواد 21 و26 و46 من النظام الأساسى للشركة.

وتنظر المحكمة يوم الاثنين الموافق 24 مايو الجارى، الدعوى رقم 39212 لسنة 75 ق والمقامة من شركة الأهرام للطباعة والتغليف ضد نسيم محي الدين، للمطالبة بوقف السير فى إجراءات انعقاد الجمعية العامة، وكذلك مناقشته جدول الأعمال استنادًا إلى أنه اشكال أول في تنفيذ الحكم رقم 64096 لسنة 73 ق.

وينتهى يوم الثلاثاء الموافق 25 مايو الجارى، الحق فى الأرباح النقدية لشركة زهراء المعادي للاستثمار والتعمير على أن يتم توزيع الكوبون بواقع 45 قرشًا للسهم على 3 أقساط متساوية، القسط الأول فى 30 مايو 2021، والثانى فى 30 يوليو 2021، والثالث فى 30 سبتمبر 2021.

ويشهد يوم الأربعاء 26 مايو، عقد عمومية 3 شركات وهم المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية، أجواء للصناعات الغذائية، جلاكسو سميثكلاين، وتناقش الأولى إعادة انتخاب مجلس الإدارة وتشكيل المجلس الجديدة، نظراً لانتهاء المدة القانونية لمجلس الإدارة الحالى، وتناقش الثانية حل أو استمرار الشركة، فيما تناقش الثالثة آخر تطورات موضوع استمرار اندماج شركة أمون للصناعات الدوائية من عدمه فى شركة جلاكسو سميثكلاين.

كما تناقش عمومية شركة جلاكسو سميثكلاين، الموافقة على مشروع توزيع الأرباح عن عام 2020، واعتماد الحسابات الختامية وميزانية الشركة وقائمة الدخل عن عام 2020، وتعيين أعضاء مجلس إدارة جدد وتغيير تمثيل الأشخاص الاعتبارية وإقرار التعديلات الأخيرة التي أدخلت على تشكيل أعضاء المجلس.

ويختتم الأسبوع بعقد عمومية شركتى مرسى مرسى علم للتنمية السياحية، بنك فيصل الإسلامي المصري، وتناقش الأولى توزيع الأرباح من عدمه عن 2020، اعتماد القوائم المالية لعام 2020، والتصديق على تقرير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات عن العام الماضي، وتناقش الثانية تعديل نص المواد (2،7، 47) من النظام الأساسى للبنك.