5 خطوات للاستعلام عن أرصدة المتوفى فى البنوك.. تعرف عليها

كتب أحمد حسنى

يلجأ أهالى المتوفى فى كثير من الأحيان، للاستعلام عن أرصدة المتوفى بالبنوك، و"اليوم السابع" يوضح فى النقاط التالية الطرق القانونية للاستعلام عن أرصدة المتوفى.