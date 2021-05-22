5 خطوات للاستعلام عن أرصدة المتوفى فى البنوك.. تعرف عليها

يلجأ أهالى المتوفى فى كثير من الأحيان، للاستعلام عن أرصدة المتوفى بالبنوك، و"اليوم السابع" يوضح فى النقاط التالية الطرق القانونية للاستعلام عن أرصدة المتوفى.
ويقول المحامى خالد محمد، إنه يجوز لأهل المتوفى تقديم طلب استعلام عن أرصدة المتوفى للبنك المركزي شاملاً ما يلى:.
* الأوراق المطلوبة التي ترفق مع طلب الاستعلام:
1- صورة ضوئية من إعلام الوراثة مع إحضار الأصل للاطلاع.
2- صور ضوئية من شهادة المتوفي.
3- صورة من بطاقة الشخص المتقدم بالطلب مع إحضار الأصل للاطلاع.
4- صورة من بطاقة المتوفي أو الرقم.
5- سداد الرسوم المطلوبة.
وأضاف المحامى بالنقض، أن البنك المركزي يقوم بإرسال نشرة لجميع البنوك العاملة في مصر، ليتم الرد حالة وجود أى أرصدة للمتوفى بأى من منهم.
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